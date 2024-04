Plus de 10 M$ au Domaine Forget pour des rénovations et l'achat d'un équipement spécialisé

SAINT-IRÉNÉE, QC, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, annoncent une aide financière de 10 369 100 $ au Domaine Forget pour la réalisation de travaux de rénovation et l'acquisition d'un équipement spécialisé.

Cette somme servira principalement à réaliser des travaux pour assurer la pérennité des bâtiments, la sécurité des usagères et usagers de même que la fonctionnalité des lieux réservés aux activités de formation et de diffusion. Les interventions prévues touchent notamment la structure des divers bâtiments, leur enveloppe et leur mise aux normes en électricité, en plomberie et en sécurité incendie. De plus, une partie de cette somme sera consacrée à l'acquisition d'un mobilier (comme des chaises et des tables) ainsi que d'un équipement (appareils d'éclairage et de sonorisation), nécessaires pour améliorer les installations et assurer leur bon fonctionnement. La réalisation de ce projet permettra la poursuite des activités du Domaine Forget dans des conditions optimales.

Le gouvernement du Québec reconnaît l'importance d'assurer à tous les citoyens un accès équitable à la culture à travers des infrastructures de qualité dans toutes les régions. L'objectif est de fournir un réseau culturel dynamique et inclusif accessible à chaque Québécois, où qu'il soit situé.

Citations

« Grâce aux investissements annoncés aujourd'hui, le Domaine Forget pourra remplir efficacement sa mission et contribuer au rayonnement culturel de la région de Charlevoix. Ils lui permettront de disposer de l'infrastructure nécessaire pour accueillir ses activités. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région l'Outaouais

« Cette aide financière illustre notre dévouement envers le développement régional et le bien-être de notre collectivité. Elle symbolise notamment notre engagement envers nos concitoyennes et concitoyens ainsi que la vitalité de notre région. Ces investissements vont au-delà des chiffres : ils renforcent notre identité culturelle et favorisent le développement de notre région. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Lien connexe

Programme Aide aux immobilisations

