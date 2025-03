Plus de 10,6 M$ pour le Réseau des agents de développement culturel numérique en 2025-2028

QUÉBEC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la reconduction du Réseau des agents de développement culturel numérique (RADN) pour 2025-2028, soit le maintien de 52 postes d'agents et d'agentes dans les organismes d'accueil. Ce sont plus de 10,6 M$ qui seront octroyés sur trois ans pour permettre le renouvellement de ces postes d'agents et d'agentes de développement culturel numérique (ADN) et la poursuite des travaux du RADN.

L'annonce d'aujourd'hui appuiera le Réseau dans la poursuite de ses actions visant à accélérer la transformation numérique de l'ensemble des secteurs culturels. Présents dans plus de 50 organismes du Québec, les agents et agentes accompagnent le milieu des arts et de la culture pour faire face aux défis numériques actuels. À titre d'exemple, les ADN développent des conférences, formations et ateliers en lien avec l'intelligence artificielle et son impact sur le milieu des arts et de la culture, en plus de tester des outils. Ils et elles travaillent collectivement à la création d'un répertoire de ressources accessibles et utiles, incluant des guides et des outils diagnostiques, pour améliorer la découvrabilité des contenus culturels avec une approche transdisciplinaire.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui la reconduction du Réseau des ADN pour les trois prochaines années. Les sommes investies permettront de poursuivre la transformation numérique pour relever les défis qui s'imposent aux secteurs culturels québécois, notamment en améliorant la découvrabilité des contenus culturels, tout en offrant une plus grande stabilité au RADN et une meilleure prévisibilité pour les organismes d'accueil pour la période 2025-2028. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le Réseau des agents de développement culturel numérique (RADN) assure l'embauche d'une cinquantaine d'agentes et d'agents de développement culturel numérique dans plus de 50 organisations culturelles nationales, sectorielles et régionales à travers tout le Québec.

Avec l'annonce de la reconduction du Réseau pour 2025-2028, ce seront près de 27 M$ qui auront été investis dans cette mesure depuis son implantation, en 2019.

Plus de 250 initiatives numériques ont vu le jour grâce à l'implication et aux compétences des agents et agentes de développement culturel numérique.

Le Ministère, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) informeront prochainement les organismes qui accueillent présentement un agent ou une agente du RADN sur les nouvelles procédures administratives liées à ce renouvellement.

