Plus de 1 M$ pour l'amélioration du transport en commun à Lévis

LÉVIS, QC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent un investissement conjoint de 1 087 075 $ pour la réalisation, par la Société de transport de Lévis (ST Lévis), de six projets visant à bonifier l'entretien des infrastructures et du matériel roulant, ainsi que la gestion du transport adapté.

Les sommes accordées par le gouvernement du Canada, soit 681 357 $, et le gouvernement du Québec, soit 405 718 $, serviront à l'acquisition d'un système d'appels automatisés pour améliorer l'exploitation du transport adapté et d'un nouveau système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur. De plus, ces montants seront utilisés pour l'électrification des véhicules de service de la ST Lévis, notamment ceux qui servent à l'entretien des abribus. Finalement, pour augmenter le confort des utilisateurs en les protégeant des intempéries, ce sont 24 abribus simples et doubles qui s'ajouteront à ceux qui existent déjà.

Ces projets sont mis en œuvre par le Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun administré par la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL), en collaboration avec le ministère des Transports du Québec. Ce programme est financé, en partie, par des transferts du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC).

« Investir dans notre transport en commun, c'est investir dans des solutions d'avenir durables pour nos communautés d'ici, au Québec et au Canada. L'investissement du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec à Lévis vient pérenniser l'offre de services en créant un système de gestion des équipements novateur et en garantissant des transports en commun fiables à la population. »

Jean-Yves Duclos, député de Québec, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« L'investissement annoncé aujourd'hui contribue au développement du transport en commun et adapté de la Ville de Lévis. Comme gouvernement, nous sommes heureux de répondre présent auprès des sociétés de transport, notamment quand il s'agit d'électrifier leur équipement ou de moderniser leurs pratiques. De plus, ce type de projets favorise le transport durable et sa pérennité, en plus de permettre à tous d'avoir accès à un service de déplacement plus performant. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« À nouveau, c'est une belle démonstration de l'engagement du gouvernement à soutenir le développement du transport collectif! On sait que lorsque vient le temps de choisir un mode de transport, les gens veulent du confort, de la simplicité et de la fréquence. Ces aides financières, c'est un bon coup de pouce à la Société de transport de Lévis pour donner un service encore plus efficace et mieux adapté aux besoins de nos concitoyens qui utilisent le transport collectif! »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Voilà un autre soutien de notre gouvernement qui prend forme. Grâce à cet investissement, les résidents du Grand Lévis vont pouvoir se rendre au travail ou à leurs activités de loisirs de manière encore plus sécuritaire, inclusive et durable. »

Martine Biron, députée des Chutes-de-la-Chaudière, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de la Condition féminine

« Je souhaite souligner l'importance des investissements du gouvernement pour le programme SOFIL. Ce programme joue un rôle essentiel dans le soutien financier aux projets d'infrastructures de transport collectif, contribuant ainsi à la mobilité durable dans nos communautés. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

L'objectif principal du Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la SOFIL est de soutenir financièrement les autorités organisatrices de transport dans la réalisation de leurs projets d'immobilisations nécessaires à l'organisation et à l'exploitation des services de transport en commun. Il vise à favoriser le maintien, l'amélioration et le développement de leurs équipements et de leurs infrastructures.

Le programme dispose, pour la période 2019-2024, d'une somme de 1,6 G$, dont 791,1 M$ proviennent du gouvernement du Québec et 792,4 M$, du gouvernement du Canada .

. La contribution du gouvernement du Québec est financée par une partie des revenus des droits d'immatriculation sur les véhicules automobiles à forte cylindrée et par une partie des revenus du Fonds des réseaux de transport terrestre. La contribution du gouvernement fédéral provient du Fonds pour le développement des collectivités du Canada .

