Plus de 1 M$ pour l'accès à des infrastructures sportives entourant le Cégep Limoilou, campus Charlesbourg

QUÉBEC, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui en compagnie de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et du député de Charlesbourg et ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, un soutien financier d'un peu plus de 1 million de dollars sur dix ans pour le renouvellement de l'entente avec la Ville de Québec, permettant ainsi au Cégep Limoilou, campus Charlesbourg, d'utiliser des infrastructures sportives répondant à ses besoins.

Grâce au prolongement de cette entente, les étudiantes et étudiants du campus pourront bénéficier des installations sportives municipales à proximité, par exemple des gymnases, des patinoires, une piscine, une salle d'activités physiques, des vestiaires ainsi que des terrains extérieurs de soccer et de tennis. De cette façon, le Cégep de Limoilou assurera la prestation de son offre de services d'enseignement sur le campus de Charlesbourg.

« Je me réjouis de savoir que le renouvellement de cette entente permettra à des milliers de jeunes de s'adonner à leurs activités sportives favorites. En plus de les aider à maintenir une bonne santé physique, la pratique du sport est tout aussi bonne pour leur santé mentale. Je suis fière que nos actions et l'argent investi par notre gouvernement contribuent jour après jour à favoriser la réussite de nos jeunes et à leur forger un avenir sain et prometteur! »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'accès à des infrastructures sportives de qualité est un facteur déterminant pour inciter la population à bouger. Grâce à cette entente, à la fois les étudiants du Cégep et les citoyennes et citoyens des environs pourront utiliser les gymnases, les patinoires, la piscine, la salle d'activités physiques, les vestiaires et les terrains extérieurs de soccer et de tennis. J'encourage les établissements d'enseignement et les municipalités à suivre l'exemple que le Cégep et la Ville de Québec nous donnent aujourd'hui. Ces ententes sont gagnantes pour tout le monde! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis heureux pour les jeunes de notre circonscription, plus particulièrement ceux qui fréquentent le campus de Charlesbourg du Cégep Limoilou. Je sais qu'ils aiment bouger et faire du sport. Avec cette entente, nous confirmons que leur santé physique et mentale ainsi que leur réussite éducative trônent au sommet des priorités de notre gouvernement. Je suis toujours enchanté de constater le dynamisme des citoyens de ma circonscription et de savoir qu'ensemble, nous travaillons pour léguer aux prochaines générations un Québec innovant, prospère et durable. »

Jonatan Julien, député de Charlesbourg et ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je suis emballée de savoir que par le geste concret que nous posons aujourd'hui, notre gouvernement contribue à rendre accessibles des installations sportives municipales à bon nombre de jeunes de la région de la Capitale-Nationale. C'est une excellente nouvelle! Ces étudiantes et étudiants représentent la richesse de demain et grâce au renouvellement de cette entente, c'est toute notre région qui profitera de futurs travailleurs en bonne santé physique et mentale. À terme, c'est tout le Québec qui gagnera! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le prolongement de cette entente aura un impact direct et concret pour tous nos étudiants et étudiantes, dont nous favorisons l'épanouissement et la réussite au cœur d'un environnement où, jour après jour, une saine gestion des habitudes de vie est cruciale. Cette entente bénéficiera également à nos étudiantes et étudiants athlètes, pour qui le développement passe aussi par l'accès à des installations sportives de proximité qui facilitent la conciliation sport-études. »

Chantal Arbour, directrice générale, Cégep Limoilou

Faits saillants :

Chacune des allocations annuelles est d'un montant de 108 300 $.

Cette entente est reconduite depuis 1991.

Ces installations sont situées au 750, rue de la Sorbonne (piscine et patinoires), au 7700, 3 e Avenue Est (gymnases et terrains extérieurs) et au 1300, rue Pompadour (patinoires).

Avenue Est (gymnases et terrains extérieurs) et au 1300, rue Pompadour (patinoires). Le Cégep affiche un déficit de 1 565 m 2 nets pour les espaces d'éducation physique.

