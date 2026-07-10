/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce dans le cadre du Fonds régions et ruralité/

ROUYN-NORANDA, QC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, fera une annonce dans le cadre du Fonds régions et ruralité.

À cette occasion, il sera accompagné de Mme Suzanne Blais, son adjointe gouvernementale pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et députée d'Abitibi-Ouest, et de M. Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda, président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité et président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 12 h, le 10 juillet 2026.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 10 juillet 2026 Heure : 15 h Lieu : Rouyn-Noranda L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Marielle-Dominique Jobin, Directrice des communications, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 367 763-7019, [email protected], [email protected]