Plus de 1,8 M$ pour favoriser l'intégration dans un emploi

ROUYN-NORANDA, QC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, est fier d'annoncer, conjointement avec la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, l'attribution d'une somme de 1 854 508 $ à Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue pour aider un plus grand nombre de personnes à intégrer le marché du travail dans la région.

Cet investissement permettra de

pérenniser les services de Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue sur l'ensemble du territoire et d'offrir à près de 600 personnes, dont plus de 200 personnes handicapées, des services spécialisés d'aide à l'emploi au cours de la prochaine année;

mettre sur pied un projet qui vise à répondre aux besoins d'accroître les compétences numériques d'un grand nombre de personnes issues des groupes plus éloignés du marché du travail. Le projet vise également à maximiser les chances de ces personnes de trouver l'emploi idéal et de le maintenir, ceci au plus grand bénéfice des employeurs de la région.

Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue accompagne toute personne dans la quête de son emploi idéal. Avec les employeurs, l'organisme travaille également à la création d'un marché du travail inclusif par l'intégration et le maintien en emploi d'une main-d'œuvre diversifiée. L'approche d'accompagnement personnalisée et soutenue qu'offre cet organisme constitue un levier pour l'intégration durable dans un emploi des personnes moins expérimentées ou aux prises avec des obstacles significatifs à l'emploi.

Citations

« Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue est solidement établi sur notre territoire, et je suis fier que notre gouvernement lui donne le soutien nécessaire pour poursuivre sa mission et contribuer au développement économique et social de notre belle région. Ce sont non seulement les personnes éloignées du marché du travail qui continueront à bénéficier de son expertise, mais également les entreprises qui ont besoin de toute la

main-d'œuvre disponible. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Dans le cadre de ma tournée en Abitibi-Témiscamingue, j'ai visité les équipes de Vision-Travail et j'ai pu constater l'importance des services offerts par cet organisme en matière d'intégration dans un emploi. Ce soutien financier de plus de 1,8 M$ permettra à Vision-Travail de pérenniser son offre de services dans la région et de mettre sur pied un projet ambitieux! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre sans précédent, cette annonce est reçue avec grand enthousiasme : c'est la réalisation de deux importants projets en lesquels nous croyons fermement. Ce soutien financier nous permettra d'élargir et de consolider notre offre de services d'aide à l'emploi aux personnes, aux travailleurs et aux entreprises. Plus spécifiquement, l'essentiel du soutien financier viendra renforcer une équipe de cinq agents d'intégration aptes à intervenir partout en région pour accompagner les employeurs motivés à embaucher des personnes éloignées du marché du travail. Par ailleurs, le développement des compétences numériques des personnes qui composent notre clientèle est crucial. En effet, ce projet leur permettra d'être plus habiles dans l'utilisation des technologies, qui sont incontournables de nos jours pour les entreprises. Nous tenons à remercier chaleureusement la ministre de l'Emploi de son inestimable contribution ainsi que le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue pour son soutien au déploiement de ces deux projets porteurs pour l'économie régionale. »

Jean-Claude Loranger, président du conseil d'administration de Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants

Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue possède 38 années d'expérience et de connaissance des besoins de sa région. L'organisme compte une trentaine d'employées et employés répartis dans cinq points de services : Amos , La Sarre , Rouyn-Noranda , Val-d'Or et Ville-Marie . Un bureau satellite est situé à Senneterre .





, , , et . Un bureau satellite est situé à . Le soutien financier accordé à Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue est accordé dans le cadre de deux mesures : 1 604 508 $ dans celui de la mesure Services d'aide à l'emploi et 250 000 $ dans celui du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, plus précisément du programme Évolution-Compétences, volet Innovation et connaissance, de la Commission des partenaires du marché du travail.





Le soutien accordé répond à un des objectifs du Plan stratégique 2023-2027 du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale : favoriser l'intégration dans un emploi de personnes qui font face à des obstacles complexifiant leur intégration professionnelle.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796