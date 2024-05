MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, a clôturé hier la 9e édition du Forum innovation aérospatiale international sur le thème de la collaboration. Plus de 1 700 participant.e.s, de 19 pays différents se sont réunis au Palais des congrès de Montréal pour l'occasion.

Une mobilisation québécoise sans précédent

À l'occasion du plus grand rassemblement de l'industrie aérospatiale du Québec, Aéro Montréal a regroupé, durant deux jours, plus de 1 700 participant.e.s et 145 conférencier.es. Plus de 800 rendez-vous d'affaires ont été planifiés.

Faits saillants :

De nombreuses annonces ont été faites dans le cadre du Forum innovation aérospatiale international :

Espace Aéro, la première zone d'innovation en aérospatiale québécoise, a été désignée à l'occasion de l'ouverture de l'événement en présence du premier ministre du Québec, François Legault, du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, François- Philippe Champagne et du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon

Aéro Montréal a conclu un partenariat avec DAIR pour intégrer MACH dans son initiative de développement des fournisseurs destinée aux PME aérospatiales de l'Ontario

L'aéroport international Montréal-Trudeau, l'aéroport international Pearson de Toronto et l'aéroport international de Vancouver ont signé un accord avec Airbus et ZeroAvia pour la mise en place de hubs d'hydrogène dans les aéroports canadiens

Optima Aéro a lancé un calculateur dans l'objectif d'évaluer l'économie carbone associé à la réutilisation des pièces

Harbour Air a lancé le programme de Conversion E-Plane avec Bel-Air Laurentien Aviation

Avianor et Air Canada ont officiellement signé un accord à long terme pour la maintenance des A220

Le Groupe LISI a annoncé l'accompagnement de Watch Out dans le déploiement d'une solution d'usinage de précision autonome clé en main.

« Cette 9e édition du Forum innovation aérospatiale international est à l'image de la grappe aérospatiale québécoise : stimulée par l'innovation collaborative, animée par les échanges internationaux et propulsée par des projets d'avenir tournés vers l'autonomie et la décarbonation »

Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Cet événement a été rendu possible grâce aux importants partenaires suivants :

Bombardier - Grand partenaire de l'événement;

Pratt & Whitney Canada - Partenaire Associé;

- Partenaire Associé; CAE, Conseil national de recherches du Canada (CNRC), Initiative de technologie aéronautique durable (INTAD) et Investissement Québec - Partenaires Innovation.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

