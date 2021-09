Plus de 1,7 M$ pour favoriser la conciliation famille-travail des parents d'élèves handicapés

QUÉBEC, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 1,7 million de dollars pour la mise en œuvre des projets de 45 organismes qui offrent des services de surveillance à des élèves handicapés du secondaire qui ne peuvent rester seuls à la maison, et ce, partout au Québec. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Précisons que les sommes sont accordées dans le cadre du Programme de soutien financier aux services de surveillance d'élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans.

En plus de permettre à ces élèves de profiter d'un encadrement dans des milieux sécuritaires, cette aide financière offre aux parents des conditions favorables à l'occupation d'un emploi ou à la poursuite de leurs études. Ce programme s'inscrit dans les orientations du gouvernement du Québec pour favoriser la conciliation famille-travail de toutes les familles, peu importe leur situation.

Citations :

« Je suis très heureux d'annoncer l'octroi de ces sommes et suis particulièrement fier de constater que notre gouvernement place les besoins des jeunes et de leurs familles en tête de ses priorités. La conciliation famille-travail représente un défi quotidien pour les Québécoises et les Québécois. Ce défi est d'autant plus grand pour les parents d'élèves vivant avec un handicap. Les 45 organismes que nous soutenons aujourd'hui pourront, à leur tour, proposer des solutions sécuritaires et concrètes aux jeunes, mais aussi aux parents en leur permettant d'accéder au milieu du travail et d'assumer plus facilement et avec moins de stress leurs responsabilités familiales. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« En tant que ministre de l'Éducation, je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui. L'inclusion et l'accompagnement de tous et de toutes font partie des valeurs importantes pour notre gouvernement. Les sommes octroyées aux nombreux organismes permettront aux élèves vivant avec un handicap de bénéficier d'un milieu de garde sécuritaire et inclusif, tout en donnant une chance à leurs parents de mieux concilier leurs activités professionnelles et familiales. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Le programme de soutien financier aux services de surveillance d'élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans est destiné aux organismes à but non lucratif, aux établissements d'enseignement et aux centres de services scolaires ainsi qu'aux municipalités, aux municipalités régionales de comté et aux organisations autochtones. Il est en vigueur jusqu'au 30 juin 2022.

Le soutien financier est attribué aux organismes dans le cadre d'une entente de subvention d'une durée de trois ans.

Le montant du financement est déterminé annuellement à partir de la fréquentation prévue pour la période concernée par la demande.

Pour l'année 2021-2022, l'appel de projets s'est terminé le 7 mai 2021. Toutefois, compte tenu de la réponse favorable des organismes, le Ministère a accepté des demandes tardives jusqu'au 20 juillet 2021.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]