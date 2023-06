Plus de 1,5 M$ pour soutenir le tourisme hivernal et quatre-saisons au Saguenay-Lac-Saint-Jean

HÉBERTVILLE, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce un appui financier de 1 528 300 $ pour l'amélioration des infrastructures et de l'offre de services du Centre récréotouristique du Mont-Lac-Vert, à Hébertville, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales, M. Éric Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx.

Cette contribution permettra au complexe récréotouristique de bonifier l'expérience client en améliorant ses équipements et les installations de son centre de ski, y compris en soirée, ainsi que de consolider son offre d'activités quatre-saisons.

Citations :

« Notre gouvernement vise à faire du Québec un leader en matière de tourisme hivernal, tout en encourageant les projets qui misent sur le tourisme quatre-saisons. L'objectif : diversifier les activités et maximiser la fréquentation de nos attraits. Les améliorations proposées au Centre récréotouristique du Mont-Lac-Vert vont exactement en ce sens, et c'est pourquoi nous sommes heureux de contribuer à sa pérennité dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Grâce à celui-ci, nous entendons soutenir les ambitions des entreprises touristiques afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle de vecteurs de croissance pour leur région et pour tout le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Centre récréotouristique du Mont-Lac-Vert est un joyau régional et un important moteur économique local. L'investissement annoncé bonifiera son offre et fidélisera sa clientèle, en plus d'augmenter sa fréquentation tout au long de l'année. Je tiens à souligner la participation essentielle de la municipalité d'Hébertville, qui contribue depuis de nombreuses années au maintien des installations et croit fermement au développement du plein potentiel du site. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

« Grâce au soutien financier du ministère du Tourisme, les usagers du centre bénéficieront d'infrastructures touristiques diversifiées et de qualité. La collaboration de divers partenaires stratégiques favorisera la réalisation d'un ambitieux plan de développement et de lotissement pour le mont du Lac Vert et sa zone périphérique, ce qui stimulera l'économie de toute la région du lac Saint-Jean. La présence de magnifiques cours d'eau, comme le lac Vert et le lac Kénogami, ainsi que de sentiers de randonnée pédestre, de vélo de montagne, de motoneige et de quad conférera au secteur un statut de destination quatre-saisons incontournable pour les amateurs de nature et d'aventure. »

Marc Richard, maire d'Hébertville

« L'investissement annoncé, jumelé à celui de la municipalité, permettra d'offrir une expérience renouvelée à tous les niveaux, qu'il s'agisse des remontées mécaniques, de l'enneigement ou de l'éclairage. Il propulsera la montagne vers son plan de relance, en contribuant à sa reconnaissance comme une destination de choix pour les adeptes de plein air et de villégiature de la région et de tout le Québec. »

Sébastien Laprise, président de Gestion récréotouristique du Mont-Lac-Vert

Faits saillants :

Plus précisément, l'aide accordée permettra :

d'augmenter le nombre de pistes de ski éclairées;



d'améliorer le système d'enneigement pour prolonger la saison de ski et réduire les périodes d'inactivité;



d'installer un tapis roulant sur la pente-école pour offrir une meilleure expérience aux familles et aux débutants;



de transformer l'une des remontées mécaniques pour pouvoir y embarquer des vélos durant l'été.

Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique ( PARIT ) du ministère du Tourisme.

PARIT La ministre Proulx a annoncé récemment une bonification de 30 millions de dollars du PARIT . Ce soutien financier fait partie des mesures du budget du Québec 2023-2024 visant à assurer la compétitivité de l'industrie touristique.

bonification de 30 millions de dollars du PARIT Après une première bonification en 2022, l'enveloppe totale du PARIT, qui inclut les projets déjà soutenus, atteint 269 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements de plus de 570 millions. En tout, 92 projets ont reçu un appui depuis son lancement en juin 2021.

Les objectifs du PARIT sont les suivants :



PARIT soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques;



renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région;



appuyer des projets qui favorisent la rétention de la population québécoise ou qui motivent ses déplacements;

québécoise

accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;



augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.

