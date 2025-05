Plus de 1,5 M$ pour des aménagements fauniques de grande envergure au parc de la Frayère de Boucherville

BOUCHERVILLE, QC, le 8 mai 2025 /CNW/ - À Boucherville, la faune bénéficie désormais d'un milieu naturel revitalisé, grâce à deux projets d'envergure : l'aménagement d'une nouvelle passe migratoire et la restauration d'un marais adjacent.

Aménagée sur la rivière aux Pins, la nouvelle passe migratoire facilite la remontée des poissons vers l'une des plus importantes frayères de la plaine inondable du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et le lac Saint-Pierre. Ce projet de restauration des milieux humides et hydriques contribuera de façon significative à la protection de la biodiversité et au rétablissement de la connectivité écologique.

L'ouvrage de montaison a été conçu par Canards Illimités Canada (CIC) et le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) selon les plus récentes connaissances scientifiques. Il a été adapté au site pour répondre aux besoins des poissons qui ne peuvent effectuer de bonds importants, comme le grand brochet et la perchaude. L'ancienne structure, construite en 2003, limitait la remontée de certaines espèces et nécessitait une mise à jour pour améliorer le succès de reproduction ainsi que la connectivité écologique. Composé de 24 seuils disposés en escalier, le nouvel aménagement permet aux poissons de remonter progressivement les 2 mètres de dénivelé séparant le fleuve de la frayère, tout en suivant le courant naturellement créé par l'écoulement de l'eau. La passe est inondée uniquement durant la période de montaison, généralement de la mi-avril à la mi-juin, ou lors de fortes précipitations. Les travaux de construction se sont déroulés principalement à l'hiver 2024, afin de minimiser les impacts sur la faune et l'habitat.

Quant aux travaux de restauration du marais de la rivière aux Pins, effectués en 2021 et 2022, ils visaient à mettre à jour la digue et la structure de contrôle du niveau d'eau. Le remplacement de l'ouvrage a permis de maintenir un habitat de qualité pour l'ensemble des espèces fréquentant ce site, notamment celles en situation précaire comme le petit blongios, et d'ajouter des aménagements complémentaires pour les tortues en périphérie du marais. Enfin, ces travaux ont été l'occasion de choisir des matériaux durables qui permettent le maintien d'un niveau d'eau optimal.

Ces initiatives s'inscrivent dans un ensemble d'efforts visant à préserver les milieux humides et hydriques du Québec, qui jouent un rôle essentiel pour la faune, la qualité de l'eau et la résilience face aux changements climatiques.

« Cette inauguration symbolise un pas de plus vers la restauration des écosystèmes naturels et la protection de la faune aquatique dans le Saint-Laurent. En reconnectant la frayère au fleuve et en restaurant le marais, on crée un véritable havre pour une grande diversité d'espèces. Ce projet montre qu'en travaillant ensemble, on peut créer des milieux plus résilients, au bénéfice de la nature et des communautés qui en dépendent. »

Mélanie Deslongchamps, directrice des opérations provinciales pour le Québec, Canards Illimités Canada

« Il est tout indiqué pour la Fondation de collaborer au financement de ce projet de restauration important pour la faune aquatique présente. Il permet de rétablir la libre circulation du poisson entre le fleuve Saint-Laurent et la frayère de la rivière aux Pins, ce qui favorisera la protection d'une des plus importantes frayères multispécifiques de la région de Montréal. »

Jean-Claude D'Amours, président-directeur général, Fondation de la faune du Québec

« Le parc de la Frayère est un véritable joyau de Boucherville. C'est une chance de pouvoir accéder à la nature, au fleuve, et d'y observer autant d'espèces d'oiseaux et de poissons à proximité des zones urbanisées. La réalisation de la passe migratoire illustre parfaitement la volonté commune de tous les partenaires de favoriser la biodiversité et de protéger les milieux naturels. »

Jean Martel, maire, Ville de Boucherville

« Nous reconnaissons que la façon dont nous interagissons avec l'environnement revêt une importance vitale pour nos collectivités. Notre partenariat de longue date avec Canards Illimités Canada et l'achèvement des travaux de restauration du marais de la rivière aux Pins témoignent d'une approche novatrice visant à assurer la prospérité de la faune, des habitats et des écosystèmes. »

Sharon Tomkins, vice-présidente, Durabilité et impact social, TC Énergie

L'aménagement de la passe migratoire ainsi que la restauration du marais de la rivière aux Pins ont été rendus possibles grâce au soutien financier de plusieurs partenaires dont Canards Illimités Canada, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) grâce à l'Entente de partenariat financier pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, TC Énergie, la Ville de Boucherville, la Fondation de la faune du Québec, le North American Wetlands Conservation Act (NAWCA), administré par le U.S. Fish and Wildlife Service et de nombreux états via le programme Fall Flights.

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres du pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

Entente pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats

L'entente pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats est une convention de cofinancement établie entre le MELCCFP et CIC qui vise la protection et l'aménagement d'habitats pour le bénéfice d'espèces fauniques menacées ou vulnérables et pour accroître la connectivité d'habitats pour la faune. Cette entente a permis l'acquisition de terres et la réalisation d'aménagements fauniques.

Pour en savoir plus, consultez le Bilan de la réalisation des projets de conservation au bénéfice d'espèces fauniques en situation précaire et de leurs habitats.

TC Énergie

Nous sommes une équipe de plus de 6 500 experts en solutions énergétiques qui travaillent pour permettre au monde entier d'avoir accès à l'énergie dont il a besoin. Notre vaste réseau d'infrastructures de gaz naturel est unique en son genre. Nous transportons, générons et stockons l'énergie de façon continue et l'acheminons là où elle est la plus nécessaire, vers des foyers et des entreprises en Amérique du Nord et dans le monde entier grâce à nos exportations de gaz naturel liquéfié. Nos actifs dans le secteur du gaz naturel sont complétés par notre participation stratégique et nos investissements à faible risque dans le secteur de la production d'électricité.

Fondation de la faune du Québec

La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. C'est grâce à la contribution de plus d'un million de chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.

Ville de Boucherville

La Ville de Boucherville est fière de collaborer depuis de nombreuses années avec divers partenaires, dont Canards Illimités Canada, pour protéger, restaurer et valoriser les milieux naturels de son territoire. La création du parc de la Frayère, un projet de grande envergure, est née d'efforts qui remontent aux années 1990 alors que plusieurs partenaires se dotaient d'un plan de mise en valeur du secteur. Depuis, plusieurs interventions ont été réalisées grâce à ces partenariats, permettant de préserver ce milieu naturel d'importance écologique tout en le rendant accessible à la population.

