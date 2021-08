Plus de 1,4 M$ pour la santé durable dans la MRC de Montmagny

MONTMAGNY, QC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la députée de la Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, sont fières d'annoncer la concrétisation d'une entente de plus de 1 400 000 $ avec la MRC de Montmagny qui permettra de favoriser la santé globale de la population et les saines habitudes de vie.

Grâce à ce partenariat, l'accès à des infrastructures sportives, culturelles et communautaires sera amélioré et l'offre des services sera bonifiée dans la MRC. Des navettes seront également instaurées afin de permettre à la collectivité d'avoir accès au futur Complexe culturel et sportif en santé durable qui sera situé à Montmagny. Une nouvelle halte-garderie sera également intégrée à ce nouvel établissement. Puis, deux personnes-ressources seront embauchées pour développer le concept de santé durable au sein de la communauté.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 127 510 $ provenant du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La contribution de la MRC de Montmagny quant à elle, totalise 281 878 $.

Citations :

« Je suis très heureuse de voir se dessiner un autre projet « Signature innovation » du FRR. Notre gouvernement a créé ce volet pour soutenir les MRC dans leurs efforts visant à se distinguer dans un créneau spécifique. La volonté de la MRC de Montmagny d'encourager la santé durable de sa communauté est tout à son honneur. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La somme octroyée par notre gouvernement permettra de propulser la santé durable au cœur de notre développement. La pandémie que nous vivons actuellement est venue confirmer que l'innovation doit faire partie de nos façons de faire. La région a choisi de miser sur le concept de santé durable pour déployer des stratégies de revitalisation et d'attraction. Il s'agit d'un concept mobilisateur qui se doit maintenant d'être appliqué pour offrir des services de santé de qualité pour tous les citoyens de la région. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

« Cette nouvelle signature en santé durable est issue du concept d'intelligence collective des ressources du milieu. Avec nos divers partenaires, nous souhaitons devenir une référence au Québec en santé durable afin d'être reconnus comme un véritable laboratoire vivant, dans une nouvelle approche communautaire préventive plutôt que curative, en vue d'améliorer nos statistiques socio-économiques et en santé peu enviables à l'échelle du Québec. »

Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny

Faits saillants :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

