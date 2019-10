Plus de 1 200 participants au premier Rendez-vous de l'écocitoyen à Saint-Laurent!

« Nous avions pensé à ce concept d'événement bien avant que l'urgence climatique ne devienne aussi médiatique. L'immense succès atteint est à la hauteur de l'attente de nos citoyens. Ils ont soif d'agir. Cette première édition a justement servi à les outiller pour les accompagner dans ce passage à l'action. Et ce, dans le plaisir et la convivialité. Chacun choisit ses gestes, à la mesure de ses moyens. Ils peuvent, par exemple, consulter notre Guide du citoyen en situation d'urgence récemment mis à jour sur notre site Internet. Ce faisant, les Laurentiennes et les Laurentiens rendent notre monde meilleur. Un monde qui respire mieux, qui gaspille moins et qui donne de nouvelles vies aux objets. Mais aussi un monde inclusif, qui collabore et qui partage. À nous tous désormais de poser chaque jour au moins #1Geste! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Une vingtaine d'exposants et une dizaine d'experts ont animé des ateliers, kiosques et conférences tout au long de la journée sur la préparation aux changements climatiques, le mode de vie zéro déchet, les transports électriques, la biodiversité, l'économie d'énergie, l'école écologique, l'écosanté, la consommation responsable ou encore l'alimentation saine et l'agriculture urbaine.

Parmi les gestes à poser au quotidien pour l'environnement, les Laurentiens sondés ont plébiscité la bouteille d'eau réutilisable à 80,26 %. Viennent ensuite l'achat de fruits et légumes du Québec à 77,63 %, le transport collectif et les plantes indigènes à 61,84 % et enfin l'implication bénévole à 51,58 %. Seul geste encore trop peu pratiqué, la préparation d'une trousse d'urgence 72 heures seulement répandu à 17,11%.

Justement, quatre de ces trousses préparées par la Croix-Rouge Canadienne ont été distribuées comme prix de présence aux conférences, de même que trois trousses zéro déchet contenant des objets réutilisables quotidiennement tels que des brosses à dents en bambou ou des sachets de collation en tissu.

Enfin, Marie-Josée Richer, cofondatrice de l'entreprise Prana et dragonne dans l'émission 2019 de Radio-Canada, et Patrick de Bellefeuille, présentateur et spécialiste du climat chez MétéoMédia, demeurant tous deux à Saint-Laurent, ont remis un certificat d'écocitoyenneté à deux écoles laurentiennes. Accompagnés du maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, ils ont distingué l'école au Trésor-du-Boisé pour son projet de jardin scolaire et le Cégep Vanier pour ses actions en développement durable. Ces deux institutions contribuent chacune à leur façon à faire de Saint-Laurent une communauté plus verte.

Avec la matinée-conférence de la veille dédiée au développement durable en entreprise, organisée par Développement économique Saint-Laurent, tous les acteurs locaux sont désormais pleinement impliqués pour contribuer jour après jour à construire un territoire municipal encore plus durable avec l'appui de l'administration laurentienne.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ayant célébré son 125e anniversaire d'incorporation en 2018, Saint-Laurent fait partie des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au cœur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

