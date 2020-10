Plus de 1,2 M$ pour soutenir et bonifier l'offre touristique du Nord-du-Québec

QUÉBEC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureux de confirmer l'attribution d'une enveloppe de 1 238 000 $ à deux associations touristiques du Nord-du-Québec, soit 755 000 $ à Tourisme Eeyou Istchee et 483 000 $ à Tourisme Baie-James. Ces aides serviront à soutenir les projets de développement de l'offre touristique d'entreprises situées dans ces régions qui subissent les effets de la pandémie de la COVID-19. Les sommes seront disponibles grâce à la mise en place de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT).

Cette annonce fait suite au dévoilement, par la ministre du Tourisme le 11 juin dernier, du Plan de relance touristique, qui représente des investissements de 753 millions de dollars. De ce montant, 25 millions de dollars ont été prévus pour la bonification des EPRT, soit 15 millions pour 2020-2021 et 10 millions pour 2021-2022.

L'EPRT 2020-2022 comprend les trois volets suivants : soutien aux PME touristiques pour l'ouverture de la saison touristique 2020; soutien aux projets collectifs d'adaptation des PME touristiques aux nouvelles réalités sanitaires; soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique.

Citations :

« Les régions de la Baie-James et d'Eeyou Istchee, leurs grands espaces aux horizons infinis et leurs cultures uniques offrent des expériences hors du commun aux visiteurs. Je suis fière de l'appui accordé par votre gouvernement aux entrepreneurs de ces régions, qui proposent une offre touristique d'une diversité exceptionnelle. Avec les sommes consenties dans le cadre de ces ententes et l'ajout d'un volet de soutien aux entreprises touristiques pour contrer les effets découlant de la pandémie, nous agissons concrètement afin de maintenir la qualité de l'offre touristique dans toutes les régions du Québec, pour que notre destination continue de se distinguer à l'échelle mondiale au moment de la relance. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis très heureux d'annoncer cette bonne nouvelle aux entreprises du Nord-du-Québec. Ces nouvelles aides gouvernementales leur permettront de proposer des projets qui assureront une expérience agréable et sécuritaire aux visiteurs, en plus de poursuivre le développement d'une offre touristique régionale attrayante. Je suis convaincu que Tourisme Eeyou Istchee et Tourisme Baie-James feront un excellent travail. Encore une preuve que votre gouvernement a la ferme intention d'être présent pour les entrepreneurs québécois. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Je suis fier que notre gouvernement soutienne nos entreprises touristiques nordiques. Elles sont des moteurs de développement économique essentiels pour les territoires de la Jamésie et d'Eeyou Istchee, qui comptent de nombreux attraits touristiques. Je sais que nos entrepreneurs pourront compter sur l'appui de Tourisme Baie-James et de Tourisme Eeyou Istchee. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volets faune et parcs)

« Eeyou Istchee a un grand potentiel touristique grâce à la culture crie toujours bien vivante au sein de nos communautés. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien du gouvernement par l'intermédiaire de ce programme. Cet appui nous permettra de continuer le travail de développement de notre offre touristique avec nos entrepreneurs et de partager cette richesse avec nos visiteurs. Il permettra aussi d'aider nos entrepreneurs à mettre en place des mesures sanitaires. Avec la relance de l'industrie touristique au Québec, il est très important pour nous que nos communautés restent en santé et que nos visiteurs soient reçus en toute sécurité lorsque ces dernières seront prêtes à rouvrir leurs portes. »

Titus Shecapio, président de Tourisme Eeyou Istchee

« Le développement et la structuration de l'offre touristique dans la région de la Baie-James sont des axes prioritaires pour nous. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement pour la mise en place de cette entente de partenariat régional en tourisme. Celle-ci nous permettra de poursuivre ce grand chantier afin de continuer à offrir un produit touristique attrayant et sécuritaire à nos visiteurs. Les besoins et les défis sont nombreux dans ce contexte de pandémie et cette collaboration nous permettra de continuer d'avancer dans la bonne direction. »

Alexandre-Maxim Jacob, président de Tourisme Baie-James

Faits saillants :

Les projets admissibles aux trois volets de l'EPRT 2020-2022 sont les suivants :

Soutien aux PME touristiques pour l'ouverture de la saison 2020 (volet 1)



Les projets visant à rendre conforme aux plans sanitaires proposés par le gouvernement du Québec ou l'un de ses partenaires l'espace consacré à la clientèle et aux employés des entreprises touristiques admissibles.



Soutien aux projets collectifs d'adaptation des PME touristiques aux nouvelles réalités sanitaires (volet 2)



Les projets déposés par un mandataire touristique reconnu par le ministère du Tourisme.



Soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique (volet 3)



Les projets correspondant à l'une des sept catégories suivantes, y compris les projets d'adaptation au nouveau contexte sanitaire plus substantiels :





attraits, activités et équipements;







études;







structuration de l'offre touristique régionale;







hébergement;







festivals et événements;







services-conseils;







développement numérique d'une entreprise.



Les sommes de 755 000 $ et de 483 000 $, allouées respectivement à Tourisme Eeyou Istchee et à Tourisme Baie-James, permettront de soutenir des projets soumis aux volets 1 et 3 de l'EPRT par les entreprises touristiques de la région. Pour sa part, le volet 2, qui vise les projets collectifs pour l'ensemble du territoire québécois, sera piloté par Tourisme Saguenay­­-Lac-Saint-Jean. L'enveloppe budgétaire accordée à cette région tient compte de cette responsabilité et comprend un montant supplémentaire de 3 750 000 $.



Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie des régions.



Ces ententes visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

