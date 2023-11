Plus de 1,2 M$ à la Ville de Rimouski pour soutenir le transport collectif au Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, ainsi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent l'octroi d'une aide financière de 1,26 M$ à la Ville de Rimouski pour les années 2022 et 2023.

Provenant du Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC), cet investissement vise à renforcer et à dynamiser le réseau de transport en commun dans la région. De cette somme, 1 M$ sera alloué au maintien des services de transport en commun existants, tandis que le montant résiduel sera consacré au développement et à l'optimisation des services afin de stimuler leur utilisation.

Le PADTC représente un investissement total de 764,4 M$ pour la période 2022-2024. Il s'agit d'un levier significatif pour atteindre les objectifs du Plan pour une économie verte 2030 et de la Politique de mobilité durable - 2030, et ainsi soutenir la transition vers des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement. Ces fonds contribuent à renforcer les réseaux de transport en commun dans toutes les régions du Québec, ce qui favorise une mobilité plus durable pour les citoyens.

Citations

« Nous nous engageons à soutenir les réseaux de transport collectif à travers le Québec en leur fournissant un financement inédit. Nous croyons fermement que cette approche représente l'avenir de la mobilité durable, favorisant le développement régional tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ce soutien financier aidera la Société des transports de Rimouski à maintenir ses opérations actuelles et à améliorer ses services, procurant ainsi d'importants avantages aux habitants de la région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Nous soutenons activement les municipalités qui misent sur le transport collectif. Les citoyennes et les citoyens peuvent contribuer à la réalisation de nos objectifs de lutte contre les changements climatiques, définis dans le Plan pour une économie verte 2030, en privilégiant des modes de déplacement moins émetteurs que l'auto solo, et il est de notre responsabilité, pour les générations à venir, de travailler en ce sens. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je salue cette contribution financière qui va permettre d'offrir de meilleurs services de transport collectif pour la ville de Rimouski. C'est un geste supplémentaire qui témoigne de l'écoute de votre gouvernement face aux préoccupations et aux besoins de la région en matière de mobilité. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« De plus en plus de gens optent pour le transport collectif sur le territoire rimouskois, comme nous pouvons le constater avec les plus récentes statistiques d'achalandage de la Société des transports de Rimouski. Favoriser les déplacements en transport en commun a des effets bénéfiques significatifs sur le plan environnemental, tout en réduisant les coûts liés aux déplacements. Le soutien financier annoncé aujourd'hui est une reconnaissance de l'importance du transport collectif et nous permettra de consolider l'offre de services de qualité de la Société des transports de Rimouski. »

Guy Caron, maire de Rimouski

« Cette annonce est une nouvelle très positive qui nous permettra de maintenir notre offre de services et de travailler à la bonifier dans le futur. Depuis l'implantation de nos nouveaux tracés en décembre 2022, la Société des transports de Rimouski a enregistré une augmentation des déplacements de 70 %, ce qui nous rend très fiers et qui témoigne d'un intérêt grandissant pour le transport en commun. En partenariat avec la Ville de Rimouski, nous travaillons dans une optique d'amélioration continue, tout spécialement en ce qui a trait au développement de nouveaux outils technologiques. Il ne fait aucun doute que cette contribution financière nous aidera à poursuivre dans ce sens dans les prochains mois. »

Maude Bernier, directrice générale de la Société des transports de Rimouski

Faits saillants

Le PADTC est financé par le Fonds des réseaux de transport terrestre et le Fonds d'électrification et de changements climatiques, conformément à l'action 1.2.1.2 du Plan pour une économie verte 2030, laquelle vise à accroître l'offre de services de transport collectif. Le programme répond également à trois orientations stratégiques de la Politique de mobilité durable - 2030, c'est-à-dire de développer une offre de mobilité au service de la population, à plus faible empreinte carbone et à l'appui d'une économie plus forte.

Les sommes annuelles allouées au PADTC ont plus que doublé entre 2015 et 2023, passant de 140 M$ à 363,6 M$.

