Plus de 1,1 M$ pour les infrastructures de transport actif dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, les députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean annoncent un investissement de 1 125 231 $ pour la région, afin de favoriser l'entretien et l'amélioration de la Route verte et des réseaux cyclables régionaux qui s'y greffent.

Le gouvernement du Québec soutient des projets qui encouragent la mobilité active, comme la création ou la bonification d'infrastructures permettant la pratique du vélo et d'autres moyens de déplacement actif à des fins récréatives ou utilitaires.

Les sommes accordées dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) permettront notamment de créer une piste cyclable de 1,2 km dans le secteur du Cégep de Jonquière et de resurfacer un tronçon de la Véloroute des bleuets dans la MRC Domaine-du-Roy. De plus, cette contribution financière aide aussi à l'entretien de l'ensemble de la Route verte partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Rappelons que le Québec se distingue en Amérique du Nord par l'attention qui est portée au développement des transports actifs, notamment grâce à la mise en place, dès 1995, du réseau cyclable national de la Route verte.

Les projets financés dans le cadre de Véloce III sont cohérents avec le Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, puisqu'ils contribuent à améliorer l'offre d'infrastructures cyclables et à sécuriser les déplacements des usagers plus vulnérables. Dévoilé en août 2023 par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, ce plan, inspiré de la Vision Zéro, présente 27 mesures pour réduire le nombre d'accidents sur le réseau routier et leur gravité.

Citations

« Cette aide financière de 1 125 231 $ pour soutenir le transport actif dans notre région représente une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces projets favorisent l'adoption et la continuité de la pratique de ce mode de transport sain et sobre en carbone grâce à des aménagements efficaces et conviviaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Pour favoriser l'utilisation du vélo plutôt que l'auto en région, il faut poser des gestes concrets pour développer des infrastructures au goût du jour qui donneront envie à la population d'adopter graduellement ce mode de déplacement. Dans cette optique, je suis heureux des actions de mon gouvernement afin de développer notre réseau cyclable régional et plus particulièrement de l'annonce de plus de 600 000 $ pour créer une piste cyclable dans le secteur du Cégep de Jonquière ».

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« La Véloroute des Bleuets est essentielle pour permettre le transport actif des citoyens et citoyennes de Lac-Saint-Jean, mais il s'agit également d'un attrait touristique incontournable. Cet investissement est important pour assurer la sécurité des différents types d'usagers et prendre soin des infrastructures. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

« Le Québec se distingue en Amérique du Nord grâce aux 5 300 km qui forment notre Route verte parce que notre gouvernement croit au pouvoir du transport actif! L'investissement annoncé aujourd'hui vient soutenir la bonification de ce réseau cyclable de qualité dans toutes nos régions. Notre gouvernement continue d'appuyer les organismes et les municipalités dans leurs différents projets afin de garantir des déplacements plus sécuritaires et agréables pour tous. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Le programme Véloce III soutient le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures de transport actif afin de promouvoir ce type de déplacements, d'encourager le tourisme durable, d'améliorer le bilan routier, de contribuer à la prévention en santé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par les déplacements des personnes.

Ce programme est doté d'une enveloppe budgétaire de 63 M$ distribués sur 3 ans, soit du 12 avril 2022 au 31 mars 2025. Le programme a permis de soutenir 239 projets lors de ses deux premières années, pour un total de 36,2 M$.

Le programme se divise en trois volets : Volet 1 - Développement de la Route verte et de ses embranchements Vise à augmenter l'offre d'infrastructures récréotouristiques liée au transport actif au Québec. Volet 2 - Amélioration des infrastructures de transport actif Appuie les organismes admissibles dans l'amélioration, la mise aux normes et la réalisation d'interventions majeures afin d'assurer la pérennité des infrastructures de transport actif existantes, d'en augmenter l'attractivité et de favoriser un transfert des déplacements motorisés vers les déplacements à pied et à vélo. Volet 3 - Entretien de la Route verte et de ses embranchements Soutient les organismes admissibles dans la prise en charge de l'entretien du réseau cyclable national de la Route verte et de certains de ses embranchements régionaux dont ils ont la responsabilité.

Pour l'année financière 2024-2025, l'appel de projets des trois volets a pris fin le 15 décembre 2023.

