Plus de 1 000 000 $ amassé pour la Fondation du MAC lors du célèbre Bal du MAC : Un record pour le retour de cet événement-phare

MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est samedi dernier que quelques 950 personnalités du milieu des arts et des affaires se sont rassemblées pour célébrer l'art contemporain au profit de la Fondation du MAC. Plus de 1 000 000 $ a été amassé lors de cette soirée festive et colorée qui s'est tenu au Marché Salada du Royalmount, ce qui est un montant record pour l'événement. Après deux ans d'absence, le Bal du MAC était de retour sous le thème Idylle, une thématique riche en jeux de transparence et de lumière.

Le Comité organisateur du Bal du MAC : Violette Cohen, Stéphanie Larivière, Marie-Josée Simard (présidente), Josée Dufresne, François Lachance, Elizabeth Camiré, Patricia Lemaire et Cathy Samson (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

De nombreuses personnalités publiques dont Mitsou, Charles Lafortune et Sophie Prégent, Julie Snyder, Alexandra Diaz, Sophie Laurin, Fabienne Larouche, Valérie Taillefer, Julie du Page, Bruni Surin, le designer Markantoine, le chef d'orchestre Rafael Payare ainsi que plusieurs politiciens ont foulé le tapis rouge et se sont joints aux philanthropes et gens d'affaires du Québec pour souligner le retour du Bal du MAC et contribuer au succès de l'événement. En plus du cocktail, du repas et des divers expériences immersives, les invités ont pu participer à un encan silencieux qui mettait de l'avant des œuvres de grands artistes tels que Marc Séguin, Caroline Monnet, Kim Dorland et Janet Werner.

« On se rappellera longtemps du Bal du MAC 2022. Non seulement cette première édition post-pandémique se démarque-t-elle par le montant record amassé lors d'une seule soirée pour la Fondation du MAC, elle souligne aussi le retour des grands événements philanthropiques, une oasis pour les organisations qui, comme la nôtre, doivent compter sur de précieux donateurs pour accomplir leur noble mission », explique Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC.

En effet, la Fondation du MAC a pu compter sur plusieurs partenaires exceptionnels qui ont largement contribué à la réussite de la soirée. La Fondation du MAC remercie infiniment la Fondation Sandra et Alain Bouchard, donatrice majeure de la soirée, pour sa généreuse contribution. Cet événement, sans conteste l'un des plus courus de la saison, permet à la Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal de remettre au Musée des fonds destinés à soutenir les différentes activités éducatives du MAC, à enrichir la Collection du Musée, à favoriser le rayonnement des artistes québécois et à présenter à Montréal des artistes internationaux parmi les plus prestigieux du moment.

Sous la co-présidence de Marie-Claude Dumas (WSP Canada), Geneviève Turbide-Potvin (Banque Nationale) et Valery Zamuner (Alimentation Couche-Tard Inc.), l'édition 2022 du Bal du MAC a pu compter sur un comité organiseur dévoué et engagé composé de Marie-Josée Simard (présidente du comité), Elizabeth Camiré, Violette Cohen, Josée Dufresne, François Lachance, Stéphanie Larivière, Patricia Lemaire et Cathy Samson. L'événement, produit par Bob l'agence, affichait complet.

Remerciements

La Fondation du MAC souhaite exprimer ses plus sincères remerciements aux coprésidentes d'honneur du Bal 2022, Marie-Claude Dumas (WSP Canada), Geneviève Turbide-Potvin (Banque Nationale) et Valery Zamuner (Alimentation Couche-Tard Inc.) qui ont su faire rayonner le MAC et contribuer au succès de la soirée. La Fondation du MAC remercie également la Fondation Sandra et Alain Bouchard, donatrice majeure de la soirée, pour sa généreuse contribution.

Le succès de cet événement est rendu possible grâce à l'implication infaillible de Marie-Josée Simard et du comité organisateur : Elizabeth Camiré, Violette Cohen, Josée Dufresne, François Lachance, Stéphanie Larivière, Patricia Lemaire et Cathy Samson. Un grand merci à nos précieux partenaires gouverneurs: Air Canada, Alimentation Couche-Tard, Banque Nationale, Banque Scotia, Banque TD, BMO Marché des capitaux, CHANEL, Fasken, Fiera Capital, Pomerleau, Québecor, SNC Lavalin et WSP.

Nous remercions également Bob Agence qui a développé et produit cette soirée sous le thème Idylle ainsi que Royalmount pour avoir généreusement fourni l'espace du Marché Salada. La Fondation du MAC a pu aussi compter sur plusieurs partenaires qui ont contribué à la réussite de la soirée: SAQ, Vins Balthazard, Club Local, Eska, 1642 Sodas, Ruby Brown, Functionalab, Cascades, Louefroid et le Magazine Luxe. Sans oublier les précieux partenaires de l'encan que sont : Air Canada, Trevor Baird, Simon Blais, Jean-François Bouchard, Jason Cantoro, Luc Courchesne, Kim Dorland, Galerie Blouin Division, Galerie Bradley Ertaskiran, Groupe Fides, Holly King, Bernard Landriault et Michel Paradis de la Fondation Grantham, Patricia Lemaire, Robert Rahal, Royalmount et le développeur Carbonleo, Heidi Spector, Alexandre Taillefer et Debbie Zakaib, Karen Tam, Yves Tessier et Janet Werner.

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. macm.org/fondation/

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes de la scène locale et internationale, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuel·le·s - pertinent·e·s et marquant·e·s - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Renseignements: Anne Dongois, 514 826-2050, [email protected]