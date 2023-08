VERNON, BC, le 3 août 2023 /CNW/ - En aidant les Canadiens à rénover leurs maisons pour les rendre plus performantes sur le plan de l'écoefficacité, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) font avancer en même temps les progrès dans la lutte contre les changements climatiques, la création de bons emplois et la réduction des factures d'énergie. Ainsi, ils facilitent des rénovations au moyen d'investissements comme celui annoncé aujourd'hui en Colombie-Britannique.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada, et le président de la FCM, Scott Pearce, en ont fait l'annonce, expliquant que le projet pilote de rénovations écoénergétiques HomeZero Collective Society de la Ville de Vernon (C.-B.) recevra un soutien financier allant jusqu'à 500 000 $ par l'entremise du programme Financement de l'efficacité communautaire (FEC) du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM.

Ce projet vise à rénover de 10 à 15 maisons de Vernon, en s'appuyant sur les constatations d'une étude antérieure financée par le FMV qui a examiné des mesures conçues pour inciter des résidents de quartiers entiers à participer à un programme de financement d'améliorations écoénergétiques résidentielles.

Les rénovations prévues dans le projet pilote devraient réduire les émissions des maisons de 85 % à 99 % par l'installation de thermopompes géothermiques ou à air, de panneaux solaires photovoltaïques, de systèmes hybrides électriques de chauffage d'eau et de prises de recharge de véhicules électriques. Des systèmes de surveillance du rendement seront également installés afin de permettre aux propriétaires de constater les réductions d'émissions.

Si ce projet est fructueux, il pourrait être élargi à d'autres maisons et à d'autres quartiers et devenir une feuille de route pour d'autres collectivités.

Le Fonds municipal vert est administré par la FCM et financé à l'aide d'une dotation du gouvernement canadien. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter plus rapidement des pratiques durables, en leur offrant une conjugaison unique de financement, de ressources et de formation afin de les outiller pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Depuis plus de 20 ans, le FMV met en œuvre des programmes comme le programme FEC afin de soutenir des initiatives transformatrices bénéfiques pour l'environnement. Ce programme aide les municipalités à fournir des capitaux aux propriétaires afin de rendre leurs maisons plus performantes sur le plan de l'écoefficacité, tout en créant des emplois et en stimulant l'économie à l'échelle locale.

Citations

« Les fonds annoncés aujourd'hui à Vernon, en Colombie-Britannique, permettront de financer des rénovations résidentielles. En investissant dans des habitations écoénergétiques à faibles émissions de carbone, nous faisons ce qu'il faut pour créer des emplois bien rémunérés, pour faire économiser les particuliers et pour combattre les changements climatiques pendant de nombreuses années. Je remercie la Fédération canadienne des municipalités, la Ville de Vernon et la HomeZero Collective Society pour leur contribution à cet important projet. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous devons absolument unir nos forces pour faire face aux défis constants que soulève la crise des changements climatiques. Des municipalités de tout le Canada font leur part en faisant appel à des solutions novatrices qui contribuent à créer des emplois et à bâtir des collectivités résilientes sur le plan climatique. Grâce à des initiatives comme le projet pilote de rénovations résidentielles de la HomeZero Collective Society, réalisé dans la Ville de Vernon en Colombie-Britannique, nous aidons les Canadiens à adopter des pratiques durables et à rendre leurs habitations plus écoénergétiques. En investissant dans des infrastructures vertes au pays, nous contribuerons également à améliorer la qualité de notre air et à renforcer notre économie tout en nous engageant sur la voie d'un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Des initiatives telles que le projet de la HomeZero Collective Society arrivent à point. Avec le soutien du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, financé par le gouvernement du Canada, le projet aidera des résidents de 10 à 15 foyers qui verront des rénovations y être réalisées. Les rénovations permettront à leur tour de réduire les émissions, l'utilisation d'énergie et les factures d'énergie et montreront la voie à d'autres communautés au Canada. Grâce au gouvernement fédéral, aux élus municipaux et à leurs partenaires, le Canada est en route vers davantage d'abordabilité et de durabilité. »

Scott Pearce

Président de la FCM

« Les gouvernements, l'industrie et les résidents doivent se rassembler pour répondre aux changements climatiques. Le projet pilote de HomeZero vise à montrer que de réels changements sont possibles quand nous sommes en phase les uns avec les autres. »

Amandeep Singh

Fondateur, HomeZero Collective Society

Liens connexes

Fédération canadienne des municipalités

Fonds municipal vert

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur et une économie forte

HomeZero Collective Society

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada : Relations avec les médias, 343-292-6100; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles du Canada, 613-323-7892, [email protected]; Relations avec les médias, FCM, 613-907-6395, [email protected]