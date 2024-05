MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - LGI Solutions Santé (LGI), chef de file en TI santé au Canada, annonce avec fierté que plus de 250 000 patients des services d'urgence ont été réorientés avec succès vers des services de soins plus adaptés, ce qui a permis de réduire considérablement la congestion dans les salles d'attente. Chaque patient redirigé a obtenu un rendez-vous dans les 48 heures, contribuant ainsi à réduire le temps d'attente à l'urgence.

La solution LGI Réorientation, maintenant utilisée dans plus de 120 établissements de santé au Canada et en Europe, est née d'un projet lancé en 2015 à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. En 2016, l'efficacité et la reproductibilité du modèle ont mené à une adoption plus large dans d'autres hôpitaux. Cette solution a ensuite été adoptée en France en 2020, puis en Suisse en 2023, le nombre de patients ainsi réorienté atteignant 250 000 en 2024.

Francis Cuerrier, Gestionnaire de produit, attribue le succès de ce modèle à la facilité de son déploiement. « Après avoir établi un réseau de partenaires, nous pouvons déployer la solution en quelques semaines, explique-t-il. Les commentaires sont extrêmement positifs : plus de 95 % des patients préconisent son application universelle dans les services d'urgence et 99,6 % du personnel infirmier est à l'aise de l'utiliser. »

Michel Desgagné, Président et chef de la direction de LGI, se réjouit de cette réalisation. « La réorientation des patients aux services d'urgence contribue considérablement à l'avancée de notre mission, qui est d'améliorer la performance des établissements de santé, affirme-t-il. Chaque réorientation permet d'optimiser l'utilisation des ressources, de réduire les coûts pour le réseau de la santé et les temps d'attente pour les soins urgents. Nous espérons que ce modèle sera adopté à plus grande échelle afin de réduire les dépenses globales liées aux soins de santé et d'améliorer l'accès aux soins d'urgence », conclut-il.

