MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - LGI Solutions Santé, un leader canadien en technologies de la santé, est fier d'annoncer le lancement de LGI Workforce Pro, la première plateforme web tout-en-un qui intègre des outils de planification d'horaires, de paie et de gestion des ressources humaines conçus exclusivement pour le secteur de la santé canadien.

Contrairement aux outils génériques, cette solution a été conçue spécifiquement pour répondre à la complexité des défis propres au domaine de la santé du Canada, par exemple la conformité aux conventions syndicales, la gestion des heures supplémentaires et les besoins des soins communautaires. Ses fonctionnalités incluent la planification automatisée - qui permet par exemple de pourvoir rapidement les quarts vacants -, un portail libre-service - qui offre aux employés la possibilité de gérer leurs demandes eux-mêmes -, ainsi qu'un suivi en temps réel des présences pour simplifier le traitement de la paie.

LGI Workforce Pro représente l'aboutissement de plusieurs décennies d'expertise, combinant des technologies existantes et nouvellement développées. La dernière étape dans la création de cette plateforme a été l'intégration de fonctionnalités avancées de gestion des talents, notamment le recrutement, l'intégration et la formation continue des employés.

« Le système de santé canadien est confronté à des défis majeurs, notamment la pénurie de personnel et l'intensification des exigences réglementaires. Avec LGI Workforce Pro, nous apportons une solution qui répond à ces enjeux de manière directe et efficace », a déclaré Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI Solutions Santé. « Cette plateforme allie innovation et expertise en santé, combinant une technologie robuste à une expérience riche, et établissant ainsi de nouveaux standards pour la gestion des effectifs au Canada. »

Avec ses nombreuses fonctionnalités intégrées, LGI Workforce Pro s'apprête à transformer la gestion des effectifs dans le domaine de la santé, permettant aux organisations de se consacrer pleinement à leur mission : offrir des soins de qualité.

Depuis plus de 40 ans, LGI Solutions Santé se distingue par son portefeuille riche et diversifié de solutions informatiques. Nous aidons à améliorer la performance des établissements de santé, l'expérience du personnel et la qualité des soins prodigués aux patients. Nous servons des milliers d'établissements à travers le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Suisse, le Royaume-Uni et la France.

