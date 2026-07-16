Programme d'aide financière au développement du Sentier national au Québec - Le Sentier national au Québec : un soutien pour accélérer son développement

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ - Dans le but de relier les régions entre elles et de favoriser l'accès de la population à la nature, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, a annoncé aujourd'hui une aide financière de plus de 2 millions de dollars pour les quatre prochaines années, au bénéfice de 19 organismes, pour soutenir le développement et la mise à niveau du Sentier national au Québec.

Cette aide financière fait suite à l'appel à projets du Programme d'aide financière au développement du Sentier national au Québec (PAFSNQ). Ce programme soutient des projets visant à bonifier les infrastructures du Sentier national au Québec, dans le but d'offrir des sentiers sécuritaires, de qualité et accessibles à l'année dans plusieurs régions.

D'une longueur de plus de 1 830 km, le Sentier national au Québec constitue le plus vaste réseau de sentiers de randonnée en milieu naturel au Québec. S'étendant de Gatineau à Gaspé, il traverse neuf régions touristiques et permet aux Québécoises et Québécois de découvrir le territoire, tout en pratiquant des activités de plein air en toutes saisons, comme la randonnée pédestre, la raquette et le ski de randonnée nordique.

La coordination et le soutien au développement du Sentier national sont assurés par Rando Québec, l'organisme de référence en matière de randonnée au Québec. Sur le terrain, les gestionnaires de sentiers, appuyés par de nombreux bénévoles, veillent à l'entretien des parcours, à la mise à niveau des infrastructures existantes et à la création de tronçons, contribuant ainsi à l'essor d'un grand projet structurant pour l'ensemble du territoire québécois.

La liste des projets retenus se trouve en annexe de ce communiqué.

Citations :

« Le Sentier national est bien plus qu'un réseau de sentiers : il est une invitation à découvrir les paysages qui façonnent l'identité de nos régions et à profiter pleinement des bienfaits du plein air. Son développement repose sur la passion, la collaboration et l'engagement de nombreux acteurs sur le terrain. Je tiens à saluer et à remercier chaleureusement les organismes qui ont proposé des projets pour contribuer à sa mise en valeur. Le dynamisme des gestionnaires de sentiers et des bénévoles, tout comme celui de l'équipe de Rando Québec, permet de bonifier l'expérience offerte aux marcheurs et d'assurer la pérennité de ce patrimoine collectif exceptionnel. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Le sentier national au Québec est le symbole même de notre mission d'organisme national de loisir. Il favorise l'accès à la randonnée pédestre et à la nature aux citoyennes et citoyens du Québec, tout en jouant un rôle majeur dans la culture plein air que nous défendons. Grâce à la confiance et au soutien financier du ministère de l'Éducation, nous continuerons à développer cet itinéraire exceptionnel, tout en travaillant pour la protection de la beauté et de la richesse des territoires. »

Grégory Flayol, directeur général adjoint de Rando Québec

Renseignements complémentaires :

En 2023-2024, le ministère de l'Éducation a alloué une première enveloppe de 2,7 millions de dollars au développement du Sentier national au Québec. Un appel de projets lancé à l'automne 2023 a permis de soutenir vingt-quatre projets de mise à niveau et de développement du Sentier national au Québec dans les neuf régions que traverse le sentier, soit l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, Québec, Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord (Manicouagan) et la Gaspésie.

Au Québec, il existe plus de 17 000 kilomètres de sentiers, dont plusieurs sont reliés au Sentier national au Québec (SNQ). D'une longueur actuelle de plus de 1 830 kilomètres, le SNQ est le plus long sentier en milieu naturel au Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Programme d'aide financière au développement du Sentier national : https://www.quebec.ca/tourisme-loisirs-sport/aides-financieres-sport-loisir-activite-physique-plein-air/aides-financieres-infrastructures/programme-aide-financiere-developpement-sentier-national

Pour consulter la section du Sentier national sur le site Web de Rando Québec : www.sentiernational.ca

Sport, loisir et plein air :

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Annexe

Nom de l'organisme Titre du projet Description du projet Montant accordé Sentiers Québec Charlevoix Plan de relocalisation de La Traversée de Charlevoix : vers un tracé résilient et pérenne Mise à niveau des sentiers et création de sentiers 249 676 $ Municipalité de Montpellier Entre lacs et forêts : mise en valeur du Sentier national au Québec à Montpellier Ajout de sentiers et de passerelles 118 373 $ Sentier national de la Mauricie Sentier national de la Mauricie 2026 Mise à niveau de sentiers, et ajout d'un refuge, d'une passerelle et de signalisation 104 907 $ Rando Montauban Rando Mékinac Ajout de sentiers et d'aménagements légers 143 749 $ Sentier international des Appalaches - Québec Assurer la sécurité, la durabilité et l'expérience des usagers du Sentier national - Gaspésie Mise à niveau de tronçons de sentiers 250 000 $ Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix Mise à niveau de sentiers du secteur TNO Sault-au-Cochon Mise à niveau de sentiers et ajout de passerelles 142 892 $ Municipalité de Bowman Sentier national à Bowman Ajout de sentiers 112 244 $ Vallée Bras-du-Nord, coop de solidarité Reconnexion et consolidation du Sentier national dans la Vallée Bras-du-Nord vers un réseau continu de 60 km accessible à tous Ajout de tronçons de sentiers et d'aménagements légers 250 000 $ Municipalité de Saint-Côme Stationnement SNQ - Contreforts et connexion villageoise | Saint-Côme Ajout d'un stationnement, mise à niveau de sentiers, signalisation et aménagement d'un nouveau tronçon 247 261 $ Municipalité régionale de comté des Basques (MRC) Réfection et développement du Sentier national de la MRC des Basques Mise à niveau de sentiers et ajout d'aménagements légers 250 000 $ Réseau Inter-Centres Rénovation de refuges Rénovation des refuges 51 209 $ Municipalité de Duhamel Mise à niveau -développement Sentier national Mise à niveau de sentiers, et ajout de signalisation et d'aménagements légers 52 668 $ MRC de Témiscouata Poursuite du développement du Sentier national au Témiscouata Mise à niveau de sentiers et d'aménagements légers 59 821 $ Base de Plein-Air Air-Eau-Bois Mise à niveau du sentier national X Air-Eau-Bois Mise à niveau des sentiers 26 147,19 $ Municipalité de La Minerve Mise à niveau, développement et prolongement du Sentier national - Secteur La Minerve à Labelle Mise à niveau et prolongement des sentiers 27 208,90 $ Municipalité de Val-des-Bois Boucle supplémentaire - SNO Ajout d'un tronçon de sentier pour faire une boucle 27 296,75 $ La Nature d'Alexis Mise à niveau du Sentier Tonnerre, une section du SNQ, et ajout d'un sentier d'accès Mise à niveau des sentiers et ajout d'un chemin d'accès 39 009,64 $ Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf Sentier national au Parc naturel régional de Portneuf Mise à niveau de plusieurs sentiers et ajout d'un tronçon de sentier 44 982,39 $ Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie Mise à niveau de certains tronçons du Sentier national en Matawinie Mise à niveau de tronçons de sentiers 50 000 $ TOTAL : 2 247 444,87 $

SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]