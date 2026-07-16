Programme d'aide financière au développement du Sentier national au Québec - Le Sentier national au Québec : un soutien pour accélérer son développement
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air
16 juil, 2026, 13:00 ET
QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ - Dans le but de relier les régions entre elles et de favoriser l'accès de la population à la nature, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, a annoncé aujourd'hui une aide financière de plus de 2 millions de dollars pour les quatre prochaines années, au bénéfice de 19 organismes, pour soutenir le développement et la mise à niveau du Sentier national au Québec.
Cette aide financière fait suite à l'appel à projets du Programme d'aide financière au développement du Sentier national au Québec (PAFSNQ). Ce programme soutient des projets visant à bonifier les infrastructures du Sentier national au Québec, dans le but d'offrir des sentiers sécuritaires, de qualité et accessibles à l'année dans plusieurs régions.
D'une longueur de plus de 1 830 km, le Sentier national au Québec constitue le plus vaste réseau de sentiers de randonnée en milieu naturel au Québec. S'étendant de Gatineau à Gaspé, il traverse neuf régions touristiques et permet aux Québécoises et Québécois de découvrir le territoire, tout en pratiquant des activités de plein air en toutes saisons, comme la randonnée pédestre, la raquette et le ski de randonnée nordique.
La coordination et le soutien au développement du Sentier national sont assurés par Rando Québec, l'organisme de référence en matière de randonnée au Québec. Sur le terrain, les gestionnaires de sentiers, appuyés par de nombreux bénévoles, veillent à l'entretien des parcours, à la mise à niveau des infrastructures existantes et à la création de tronçons, contribuant ainsi à l'essor d'un grand projet structurant pour l'ensemble du territoire québécois.
La liste des projets retenus se trouve en annexe de ce communiqué.
Citations :
« Le Sentier national est bien plus qu'un réseau de sentiers : il est une invitation à découvrir les paysages qui façonnent l'identité de nos régions et à profiter pleinement des bienfaits du plein air. Son développement repose sur la passion, la collaboration et l'engagement de nombreux acteurs sur le terrain. Je tiens à saluer et à remercier chaleureusement les organismes qui ont proposé des projets pour contribuer à sa mise en valeur. Le dynamisme des gestionnaires de sentiers et des bénévoles, tout comme celui de l'équipe de Rando Québec, permet de bonifier l'expérience offerte aux marcheurs et d'assurer la pérennité de ce patrimoine collectif exceptionnel. »
Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air
« Le sentier national au Québec est le symbole même de notre mission d'organisme national de loisir. Il favorise l'accès à la randonnée pédestre et à la nature aux citoyennes et citoyens du Québec, tout en jouant un rôle majeur dans la culture plein air que nous défendons. Grâce à la confiance et au soutien financier du ministère de l'Éducation, nous continuerons à développer cet itinéraire exceptionnel, tout en travaillant pour la protection de la beauté et de la richesse des territoires. »
Grégory Flayol, directeur général adjoint de Rando Québec
Renseignements complémentaires :
- En 2023-2024, le ministère de l'Éducation a alloué une première enveloppe de 2,7 millions de dollars au développement du Sentier national au Québec. Un appel de projets lancé à l'automne 2023 a permis de soutenir vingt-quatre projets de mise à niveau et de développement du Sentier national au Québec dans les neuf régions que traverse le sentier, soit l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, Québec, Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord (Manicouagan) et la Gaspésie.
- Au Québec, il existe plus de 17 000 kilomètres de sentiers, dont plusieurs sont reliés au Sentier national au Québec (SNQ). D'une longueur actuelle de plus de 1 830 kilomètres, le SNQ est le plus long sentier en milieu naturel au Québec.
Liens connexes :
Pour en savoir plus sur le Programme d'aide financière au développement du Sentier national : https://www.quebec.ca/tourisme-loisirs-sport/aides-financieres-sport-loisir-activite-physique-plein-air/aides-financieres-infrastructures/programme-aide-financiere-developpement-sentier-national
Pour consulter la section du Sentier national sur le site Web de Rando Québec : www.sentiernational.ca
Sport, loisir et plein air :
Ministère de l'Éducation :
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Annexe
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Nom de l'organisme
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Titre du projet
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Description du projet
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Montant accordé
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Sentiers Québec Charlevoix
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Plan de relocalisation de La Traversée de Charlevoix : vers un tracé résilient et pérenne
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Mise à niveau des sentiers et création de sentiers
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249 676 $
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Municipalité de Montpellier
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Entre lacs et forêts : mise en valeur du Sentier national au Québec à Montpellier
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Ajout de sentiers et de passerelles
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118 373 $
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Sentier national de la Mauricie
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Sentier national de la Mauricie 2026
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Mise à niveau de sentiers, et ajout d'un refuge, d'une passerelle et de signalisation
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104 907 $
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Rando Montauban
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Rando Mékinac
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Ajout de sentiers et d'aménagements légers
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143 749 $
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Sentier international des Appalaches - Québec
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Assurer la sécurité, la durabilité et l'expérience des usagers du Sentier national - Gaspésie
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Mise à niveau de tronçons de sentiers
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250 000 $
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Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix
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Mise à niveau de sentiers du secteur TNO Sault-au-Cochon
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Mise à niveau de sentiers et ajout de passerelles
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142 892 $
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Municipalité de Bowman
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Sentier national à Bowman
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Ajout de sentiers
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112 244 $
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Vallée Bras-du-Nord, coop de solidarité
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Reconnexion et consolidation du Sentier national dans la Vallée Bras-du-Nord vers un réseau continu de 60 km accessible à tous
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Ajout de tronçons de sentiers et d'aménagements légers
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250 000 $
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Municipalité de Saint-Côme
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Stationnement SNQ - Contreforts et connexion villageoise | Saint-Côme
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Ajout d'un stationnement, mise à niveau de sentiers, signalisation et aménagement d'un nouveau tronçon
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247 261 $
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Municipalité régionale de comté des Basques (MRC)
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Réfection et développement du Sentier national de la MRC des Basques
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Mise à niveau de sentiers et ajout d'aménagements légers
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250 000 $
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Réseau Inter-Centres
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Rénovation de refuges
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Rénovation des refuges
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51 209 $
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Municipalité de Duhamel
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Mise à niveau -développement Sentier national
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Mise à niveau de sentiers, et ajout de signalisation et d'aménagements légers
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52 668 $
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MRC de Témiscouata
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Poursuite du développement du Sentier national au Témiscouata
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Mise à niveau de sentiers et d'aménagements légers
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59 821 $
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Base de Plein-Air Air-Eau-Bois
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Mise à niveau du sentier national X Air-Eau-Bois
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Mise à niveau des sentiers
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26 147,19 $
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Municipalité de La Minerve
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Mise à niveau, développement et prolongement du Sentier national - Secteur La Minerve à Labelle
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Mise à niveau et prolongement des sentiers
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27 208,90 $
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Municipalité de Val-des-Bois
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Boucle supplémentaire - SNO
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Ajout d'un tronçon de sentier pour faire une boucle
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27 296,75 $
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La Nature d'Alexis
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Mise à niveau du Sentier Tonnerre, une section du SNQ, et ajout d'un sentier d'accès
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Mise à niveau des sentiers et ajout d'un chemin d'accès
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39 009,64 $
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Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf
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Sentier national au Parc naturel régional de Portneuf
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Mise à niveau de plusieurs sentiers et ajout d'un tronçon de sentier
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44 982,39 $
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Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie
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Mise à niveau de certains tronçons du Sentier national en Matawinie
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Mise à niveau de tronçons de sentiers
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50 000 $
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TOTAL : 2 247 444,87 $
SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air
Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]
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