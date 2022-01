« Nous nous attelons sans relâche à la modernisation de notre processus d'évaluation des candidates, afin de garantir que le système de soins de santé puisse avoir accès à des infirmières qualifiées, grâce auxquelles nous pouvons garantir des soins sécuritaires et de qualité », a déclaré Anne Coghlan, présidente et directrice générale de l'OIIO. « Rien qu'en décembre, nous avons inscrit 850 infirmières et infirmiers. Avec le lancement du programme de partenariat en matière d'Expérience d'exercice infirmier sous supervision, nous apportons une réponse immédiate aux besoins en main-d'œuvre du secteur des soins de santé de l'Ontario, tout en maintenant notre attention sur la sécurité publique. »

L'OIIO est chargé de protéger la population en favorisant un exercice infirmier sécuritaire. Il s'agit notamment de veiller à ce que les candidates soient qualifiées, à savoir qu'elles possèdent les connaissances, les compétences et le jugement appropriés pour exercer la profession infirmière. Grâce au programme de partenariat en matière d'Expérience d'exercice infirmier sous supervision, les candidates acquièrent une expérience pratique pertinente sous la supervision d'une préceptrice dans un milieu d'exercice approuvé par l'OIIO en Ontario, afin de satisfaire à l'exigence en matière d'inscription à titre d'infirmière. En 2021, un projet pilote de ce programme a permis d'intégrer des candidates dans le système de santé dans un délai plus court.

« Les infirmières et infirmiers de l'Ontario se sont surpassés pour assurer la sécurité de nos communautés tout au long de la pandémie de COVID-19, et nous leur sommes vraiment reconnaissants pour leur compassion et leur dévouement à fournir des soins exceptionnels », a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. « Alors que nous continuons à faire face au variant Omicron, cette nouvelle initiative est un moyen de plus d'ajouter du personnel infirmier à notre système de soins de santé afin de soutenir la riposte de l'Ontario à la COVID-19 et de veiller à ce que les patients continuent à recevoir les soins de haute qualité dont ils ont besoin. »

Santé Ontario jumelle les candidates avec les organismes approuvés par le programme, afin de veiller à ce que des candidates soient disponibles là où le besoin est le plus grand. « Nous sommes conscients que la COVID-19 a créé un besoin croissant d'infirmières dans la province. Avec nos partenaires de toute la province, nous nous efforçons de relier notre système de soins de santé, afin que les Ontariens reçoivent les meilleurs soins possible », a déclaré Matthew Anderson, président-directeur général de Santé Ontario. « Ce programme novateur fournit les ressources humaines en santé dont on a tant besoin pour assurer la sécurité des soins aux patients pendant cette période difficile. »

Le Commissaire à l'équité de l'Ontario, Irwin Glasberg, a fortement appuyé les changements que l'OIIO apporte à ses pratiques en matière d'inscription. « Ces changements élargissent les possibilités pour de nombreuses candidates, notamment pour les infirmières formées à l'étranger, leur permettant de mettre à profit leurs compétences et leurs expériences professionnelles », a déclaré le commissaire Glasberg. « Garantir des processus d'inscription équitables, transparents et rapides améliore l'accès à la profession, renforcera les objectifs du gouvernement en matière de marché du travail et contribue à garantir des soins infirmiers sécuritaires. »

Le programme de partenariat en matière d'Expérience d'exercice infirmier sous supervision est l'une des nombreuses façons dont l'OIIO modernise son processus d'évaluation des candidates et agit en tant que partenaire du système de santé en répondant à ses besoins.

L'OIIO communiquera par courriel avec les candidates admissibles au programme de partenariat en matière d'Expérience d'exercice infirmier sous supervision pour leur fournir des détails sur la marche à suivre pour s'inscrire au programme. Les organisations souhaitant adhérer au programme peuvent contacter l'OIIO.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

Renseignements: pour les médias, Bradley Hammond, Gestionnaire, Communications, Courriel : [email protected], Téléphone : 647 988-6064