HALIFAX, NS, le 15 mai 2025 /CNW/ - WestJet annonce aujourd'hui l'élargissement de son accord de partage de codes avec Air France et KLM Royal Dutch Airlines (KLM), offrant aux invités transitant à Amsterdam Airport Schiphol et à Paris-Charles de Gaulle un accès à un réseau encore plus vaste de destinations européennes, le tout avec une simple réservation.

« Dans le cadre de notre engagement à transporter les Canadiens là où ils veulent aller, ces partenariats élargis fournissent aux invités de WestJet plus d'options afin d'explorer 59 destinations européennes prisées cet été, » a déclaré Jared Mikoch-Gerke, directeur des affaires aéroportuaires et des alliances de WestJet. « Avec l'élargissement récent du réseau transatlantique de WestJet, les invités voyageant de partout à travers le pays vont bénéficier de plus de choix et de commodité lorsqu'ils transiteront par Paris ou Amsterdam. Pour les invités au départ de, ou ayant des correspondances au Canada atlantique en particulier, ce rehaussement change la donne -- offrant aux invités voyageant d'Halifax et de St. John's ou transitant par ces villes plus de choix de destinations, moins d'escales et un accès pratique à l'Europe. »

Les invités voyageant sur des vols à codes partagés de WestJet avec Air France et KLM pourront réserver tout leur voyage avec un billet unique et profiter d'une seule correspondance à CDG ou AMS, de transferts de bagages sans tracas et de l'accumulation de points WestJet tout au long de leur voyage.

WestJet et KLM ouvrent la porte à plus de destinations européennes au départ du Canada atlantique

Les invités s'envolant avec WestJet sur la nouvelle route d'Halifax à Amsterdam peuvent rejoindre, au-delà de AMS, 14 destinations faisant partie du réseau européen de KLM, incluant plusieurs villes d'Italie, du Portugal et de la France.

Pays Ville Code d'aéroport Belgique Bruxelles, BE BRU République tchèque Prague, CZ PRG Finlande Helsinki, FI HEL France Bordeaux, FR BOD Marseille, FR MRS Nice, FR NCE Paris-Charles de Gaulle, FR CDG Rennes, FR RNS Toulouse, FR TLS Italie Bologne, IT BLQ Florence, IT FLR Milan-Linate, IT LIN Portugal Lisbonne, PT LIS Porto, PT OPO

Plus de destinations à codes partagés avec Air France, plus d'options pour l'Est et l'Ouest

Les invités de WestJet s'envolant de Calgary, Halifax et St. John's peuvent maintenant rejoindre 4 nouvelles destinations européennes via CDG. Avec le rehaussement annoncé aujourd'hui, les invités auront accès à plus de 50 destinations à travers l'immense réseau d'Air France en Europe via leur plaque tournante située à Paris.

Pays Ville Code d'aéroport Roumanie Bucarest, RO OTP Hongrie Budapest, HU BUD République tchèque Prague, CZ PRG Italie Bologne, IT BLQ

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez https://www.westjet.com/fr-ca/qui-sommes-nous (également disponible en anglais).

