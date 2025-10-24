Plus d'espace et une offre de programmes élargie au Centre d'études collégiales de Vaudreuil-Dorion : Québec investit pour un meilleur accès aux études supérieures

QUÉBEC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, se réjouit de l'inauguration des nouveaux espaces du Centre d'études collégiales de Vaudreuil-Dorion du Cégep de Valleyfield, qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui. Rappelons que ce projet a notamment été rendu possible grâce à un investissement de 4,8 millions de dollars du gouvernement du Québec.

Le Centre d'études collégiales de Vaudreuil-Dorion a été complètement transformé pour permettre d'accueillir plus d'étudiants. Outre le programme Soins infirmiers, déjà implanté, les programmes Techniques de physiothérapie et Techniques d'éducation spécialisée ainsi que le programme préuniversitaire Sciences humaines y sont maintenant offerts.

On y trouve aussi une clinique-école multidisciplinaire, où plusieurs soins et services sont offerts à la population, une dizaine de classes, de bureaux et des laboratoires ainsi qu'une salle de repas et de détente pour la communauté collégiale.

Avec le projet du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, la direction a voulu développer un pôle de formation en santé et services sociaux pour répondre, notamment, aux besoins de main-d'œuvre de la région et aux besoins de formation.

« Le Centre d'études peut désormais accueillir plus d'étudiants avec une offre de programmes bonifiée. Par cet investissement, notre gouvernement contribue de manière concrète à améliorer l'accès à la formation collégiale. Je remercie tous les partenaires qui ont travaillé à la réalisation de ce projet. C'est l'ensemble de la région qui en bénéficiera! »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis très heureux pour les concitoyens de ma circonscription. L'arrivée de ce pôle de formation en santé et services sociaux est une excellente nouvelle, tant pour les étudiants d'un point de vue éducatif que pour la population locale, qui aura désormais accès à plus de soins, plus près de chez elle. Je souhaite le meilleur des succès à toutes les personnes impliquées dans le projet. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour son appui important dans le cadre de ce projet, qui favorise l'accès à l'enseignement supérieur sur le territoire. Nous espérons pouvoir donner envie à encore plus de jeunes d'étudier et, ultimement, de travailler dans la région; c'est notre mission première. »

Marc Rémillard, directeur général du Cégep de Valleyfield

