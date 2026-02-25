Avis aux médias - Annonce de la Banque de l'infrastructure du Canada, Mersey River Wind et Renewall Energy English

Nouvelles fournies par

Canada Infrastructure Bank

25 févr, 2026, 06:36 ET

HUNTS POINT, NS, le 25 févr. 2026 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada sera rejointe par des responsables fédéraux, provinciaux et municipaux lors d'une annonce et d'une conférence de presse concernant un projet éolien et un programme visant à vendre de l'électricité propre à la clientèle de la Nouvelle-Écosse.

Date : Jeudi 26 février 2026

Heure : Annonce 11 h (HA). Les médias sont priés d'arriver avant 10 h 30.
                         Diffusion en direct

Personnes présentes :

  • L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure
  • L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles
  • L'hon. Tim Houston, premier ministre et ministre de l'Énergie, gouvernement de la Nouvelle-Écosse
  • Dan Roscoe, président, Renewall Energy inc.
  • Mike Schoen, directeur, Investissements, Banque de l'infrastructure du Canada
  • Jessica Fancy, députée de South Shore--St. Margarets
  • Scott Christian, maire, municipalité de la région de Queens

Adresse : White Point Beach Resort, Lakeside Lodge
                 75 White Point Beach Resort Rd.
                 Hunts Point (Nouvelle-Écosse)  B0T 1G0

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Réservations à [email protected] pour obtenir le lien de diffusion en direct.

Profil de l'entreprise

Canada Infrastructure Bank