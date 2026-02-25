HUNTS POINT, NS, le 25 févr. 2026 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada sera rejointe par des responsables fédéraux, provinciaux et municipaux lors d'une annonce et d'une conférence de presse concernant un projet éolien et un programme visant à vendre de l'électricité propre à la clientèle de la Nouvelle-Écosse.

Date : Jeudi 26 février 2026

Heure : Annonce 11 h (HA). Les médias sont priés d'arriver avant 10 h 30.

Diffusion en direct

Personnes présentes :

L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

L'hon. Tim Houston, premier ministre et ministre de l'Énergie, gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Dan Roscoe, président, Renewall Energy inc.

Mike Schoen, directeur, Investissements, Banque de l'infrastructure du Canada

Jessica Fancy, députée de South Shore--St. Margarets

Scott Christian, maire, municipalité de la région de Queens

Adresse : White Point Beach Resort, Lakeside Lodge

75 White Point Beach Resort Rd.

Hunts Point (Nouvelle-Écosse) B0T 1G0

Réservations à [email protected] pour obtenir le lien de diffusion en direct.