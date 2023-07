MONCTON, NB, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le Canada est une nation façonnée par l'immigration. En raison de l'accroissement des migrations mondiales, le Canada, comme beaucoup d'autres pays, connaît une augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Bien que les provinces et municipalités soient responsables du logement et du soutien pour les demandeurs d'asile, le gouvernement fédéral reconnaît qu'il est nécessaire que tous les niveaux de gouvernement travaillent ensemble à trouver des solutions pour répondre au besoin actuel. Et il a été présent tout au long du processus.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé un financement qui permettra aux collectivités touchées de garder un toit au-dessus de la tête des demandeurs d'asile vulnérables qui demandent la protection du Canada.

Ce soutien prendra la forme d'une injection unique d'environ 212 millions de dollars dans le Programme d'aide au logement provisoire (PALP), qui sera prolongé jusqu'au 31 mars 2024. De ce chiffre, environ 97 millions de dollars iront à la Ville de Toronto. Le PALP offre un financement aux provinces et municipalités, sur une base de partage des coûts, pour les coûts liés au logement provisoire des demandeurs d'asile. Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute aux quelque 700 millions de dollars déjà versés dans le cadre du programme, dont plus de 215 millions de dollars pour la Ville de Toronto.

En plus du PALP, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) travaille avec les provinces et les municipalités les plus touchées pour augmenter le nombre de logements temporaires. Au début du mois de juillet, IRCC disposait de plus de 3 800 chambres d'hôtel dans 6 provinces pour fournir un hébergement temporaire aux demandeurs d'asile.

La situation des migrations internationales exige une coopération et un engagement pancanadiens, et le gouvernement du Canada reste déterminé à travailler en équipe pour trouver des solutions. Le gouvernement fédéral continuera à travailler en étroite collaboration avec les provinces et les municipalités pour s'assurer que tous les niveaux de gouvernement soutiennent les personnes qui cherchent refuge au Canada.

Citations

« Le Canada continuera à soutenir les personnes les plus vulnérables du monde qui recherchent notre protection. Aujourd'hui, nous avons engagé des fonds supplémentaires pour que des villes comme Toronto aient la capacité de maintenir un toit au-dessus de la tête des demandeurs d'asile qui fuient la violence, la guerre et la persécution. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La Ville de Toronto n'a pas de meilleur partenaire que le gouvernement fédéral. L'annonce de financement d'aujourd'hui s'appuie sur notre partenariat de longue date avec les municipalités, y compris Toronto, pour veiller à ce que les personnes qui cherchent refuge et sécurité au Canada reçoivent l'aide qu'elles méritent. »

- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

Faits en bref

L'immigration est essentielle à la fois pour la reprise économique à court terme du Canada après la pandémie et pour sa croissance à long terme. Le plan pluriannuel du Canada en matière de niveaux d'immigration permet au pays de faire face aux pénuries de main-d'œuvre actuelles, notamment dans le secteur de la construction, et d'attirer de nouveaux travailleurs qualifiés qui contribueront à l'essor de notre économie.

après la pandémie et pour sa croissance à long terme. Le plan pluriannuel du en matière de niveaux d'immigration permet au pays de faire face aux pénuries de main-d'œuvre actuelles, notamment dans le secteur de la construction, et d'attirer de nouveaux travailleurs qualifiés qui contribueront à l'essor de notre économie. Par l'entremise du PALP, le gouvernement fédéral offre un financement aux provinces et aux municipalités, en suivant une formule de partage des coûts, pour répondre aux pressions exceptionnelles en matière de logement provisoire résultant de l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile depuis 2017. Au cours de l'exercice 2022-2023, plus de 164 millions de dollars ont été versés pour couvrir les coûts admissibles dans le cadre du PALP, dont environ :

88 millions de dollars à la Ville de Toronto ;

;

67 millions de dollars à la province de Québec;



9 millions de dollars à la Ville d' Ottawa .

. Le gouvernement du Canada finance des services qui aident les nouveaux résidents permanents à s'installer et à s'adapter à la vie au Canada . Ces services comprennent l'information et l'orientation, la formation linguistique, l'aide à la recherche d'un emploi correspondant à leurs compétences et à leur formation, ainsi que l'aide à l'intégration dans la société canadienne. Au cours de l'exercice 2023-2024, le gouvernement investira 1,076 milliard de dollars dans les services d'établissement, y compris plus de 334 millions de dollars pour la région du Grand Toronto.

finance des services qui aident les nouveaux résidents permanents à s'installer et à s'adapter à la vie au . Ces services comprennent l'information et l'orientation, la formation linguistique, l'aide à la recherche d'un emploi correspondant à leurs compétences et à leur formation, ainsi que l'aide à l'intégration dans la société canadienne. Au cours de l'exercice 2023-2024, le gouvernement investira 1,076 milliard de dollars dans les services d'établissement, y compris plus de 334 millions de dollars pour la région du Grand Toronto. De plus, le Programme d'aide à la réinstallation, par le biais de contributions à des fournisseurs de services, fournit des services d'appui immédiats et essentiels ainsi qu'une aide au revenu pour répondre aux besoins en réinstallation des réfugiés. Ces services comprennent, entre autres, des services d'accueil, une aide à l'hébergement, des liens vers des programmes fédéraux et provinciaux essentiels et une formation aux aptitudes à la vie quotidienne. Au cours de l'exercice 2023-2024, le gouvernement investira 310 millions de dollars dans les services de réinstallation, y compris plus de 34 millions de dollars pour la région du Grand Toronto.

Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec les provinces et les municipalités pour mettre en œuvre des solutions de logement permanent. En avril 2019, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un partenariat avec la Ville de Toronto d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars pour renouveler et réparer plus de 58 000 logements abordables gérés par la Toronto Community Housing Corporation. L'investissement fait partie du Fonds national de co-investissement pour le logement, qui offre des prêts à faible taux d'intérêt et des contributions financières pour soutenir et construire des logements abordables qui sont accessibles et efficaces sur le plan énergétique.

est déterminé à collaborer avec les provinces et les municipalités pour mettre en œuvre des solutions de logement permanent. En avril 2019, le premier ministre a annoncé un partenariat avec la Ville de d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars pour renouveler et réparer plus de 58 000 logements abordables gérés par la Toronto Community Housing Corporation. L'investissement fait partie du Fonds national de co-investissement pour le logement, qui offre des prêts à faible taux d'intérêt et des contributions financières pour soutenir et construire des logements abordables qui sont accessibles et efficaces sur le plan énergétique. Dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, le gouvernement du Canada a également engagé près de 4 milliards de dollars sur 9 ans pour aider à lutter contre l'itinérance dans l'ensemble du pays. Cet investissement comprend plus de 290 millions de dollars pour Toronto entre les exercices 2019- 2020 et 2023-2024.

a également engagé près de 4 milliards de dollars sur 9 ans pour aider à lutter contre l'itinérance dans l'ensemble du pays. Cet investissement comprend plus de 290 millions de dollars pour entre les exercices 2019- 2023-2024. Le 16 novembre 2022, IRCC a mis en place une politique d'intérêt public temporaire qui offre aux demandeurs d'asile un accès rapide à des permis de travail ouvert, ce qui leur permet d'entrer plus rapidement sur le marché du travail canadien et de subvenir à leurs besoins en attendant qu'une décision soit rendue sur leur demande d'asile. Entre le lancement de la politique publique et le 31 mai 2023, IRCC a délivré plus de 53 000 permis de travail initiaux pour des demandeurs d'asile. Le fait de permettre aux demandeurs d'asile d'obtenir un permis de travail plus tôt dans le processus leur permettra d'accéder à des possibilités d'emploi, ce qui réduira leur dépendance à l'égard de l'aide sociale provinciale et territoriale et d'autres formes de soutien.

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias : Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]