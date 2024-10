Pluies diluviennes : Ensemble Montréal réclame un plan de financement

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal presse l'administration Plante de déposer un plan de financement en matière d'infrastructures de l'eau, qui préciserait notamment les interventions prioritaires.

Alors que les pluies diluviennes sont de plus en plus fréquentes, la Ville de Montréal n'a toujours pas adopté de stratégie pour rattraper son déficit, maintenir les infrastructures existantes en bon état et en créer de nouvelles afin d'améliorer la résilience. Résultat : les Montréalais.es sont de plus en plus nombreux à se retrouver les pieds dans l'eau, sans savoir ce qui va être fait pour les aider.

« On le voit : Montréal brise de partout. On le sait qu'il y a énormément de rattrapage, mais on ne pourra jamais avancer sans avoir une vue d'ensemble sur le travail à effectuer. On ne peut plus laisser les citoyens dans le néant à chaque pluie diluvienne en leur parlant simplement de parcs-éponges », déclare Vana Nazarian, porte-parole de l'Opposition officielle en matière d'infrastructures de l'eau.

Saint-Léonard et Saint-Laurent mis de côté

S'il voit le jour, l'Opposition officielle demande que le plan de financement inclue la réalisation du bassin de rétention Leduc à Saint-Laurent et l'agrandissement du collecteur Langelier à Saint-Léonard. Bien que ces projets aient été initialement prévus, ils ont été retirés des documents stratégiques par l'administration Plante. Cette décision suscite des interrogations parmi les élu.es de ces arrondissements, surtout que deux études commandées par la Ville soulignent leur nécessité.

« Ce retrait est tellement incompréhensible que j'en viens à l'unique conclusion que les résident.es de Saint-Léonard sont pénalisés parce qu'ils n'ont pas voté pour Projet Montréal. Nous insistons : l'administration Plante doit revenir sur sa décision et donner le feu vert à l'agrandissement du collecteur Langelier. La patience des Léonardois.es a une limite », affirme Dominic Perri, conseiller de la Ville du district de Saint-Léonard-Ouest.

Selon les informations transmis par le Service de l'eau lors de l'étude du budget 2024, 800 M$ supplémentaires devraient être investis chaque année par la Ville de Montréal pour rattraper le déficit, assurer le maintien et répondre aux nouveaux besoins de la métropole. Sans ces investissements additionnels, 25 % des canalisations d'eau potable et 12 % des égouts seront considérés en mauvais ou très mauvais état d'ici 2030.

