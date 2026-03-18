Plongez dans le métier de manutentionnaire grâce à la réalité virtuelle

Trois vidéos immersives pour faire découvrir un rôle essentiel qui approvisionne nos commerces et nourrit le Québec.

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) lance 3 vidéos immersives en 180° sur le métier de manutentionnaire en commerce de l'alimentation. Réalisées avec la participation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), des chaînes Metro Richelieu inc., Maxi et Sobeys, ces vidéos mettent en lumière un métier clé de la chaîne alimentaire, encore trop peu connu du grand public.

En seulement deux minutes, les participant•es sont plongé•es dans le quotidien de quatre travailleurs du secteur :

Le CSMOCA lance trois vidéos immersives sur le métier de manutentionnaire en commerce de l'alimentation. (Groupe CNW/Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation)

Joseph Eloim, dans un entrepôt automatisé

Patrick Boisvert, dans un entrepôt traditionnel

Julien et Damien Bolduc, deux frères dans un entrepôt en épicerie

Ces capsules offrent un aperçu concret du travail, de l'environnement et des possibilités d'évolution dans un domaine essentiel au fonctionnement de nos commerces d'alimentation.

Un outil concret pour attirer et garder le personnel

La réalité virtuelle, c'est un outil actuel et immersif qui met en valeur le métier de manutentionnaire autrement. Elle peut soutenir les efforts de recrutement, mais aussi favoriser la rétention en montrant un milieu de travail moderne et en évolution.

Adopter ce type d'outil envoie un message clair : l'entreprise innove, s'adapte et investit dans l'expérience de ses équipes. Un facteur qui peut faire la différence pour attirer et garder du personnel.

Un levier pour l'éducation et l'employabilité

Les vidéos s'adressent aussi aux milieux de l'éducation et de l'employabilité. La réalité virtuelle permet de rejoindre une clientèle plus jeune, de diversifier les choix de carrière et de faire découvrir concrètement une journée typique dans le métier de manutentionnaire.

De plus, l'équipe du CSMOCA se déplace gratuitement dans le Grand Montréal avec des casques de réalité virtuelle pour faire découvrir les métiers du secteur.

Pour organiser un atelier, écrivez au : [email protected]

À propos du CSMOCA

Depuis 25 ans, le CSMOCA contribue activement au développement des compétences et à la reconnaissance des métiers de l'alimentation dans les épiceries, magasins spécialisés, commerces de proximité et grossistes. Notre mission : outiller les détaillant•es avec des ressources simples, pratiques et adaptées, pour répondre aux défis quotidiens du secteur.

Pour en savoir plus : [email protected]

Visitez notre site : csmoca.org

SOURCE Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation

Source : Laurence Zert, Directrice générale du CSMOCA, [email protected], 514-499-1598 poste 1