Le CSMOCA lance le volet gestionnaires de la formation en ligne « Travailler ensemble, ça s'apprend ! »

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Dans un contexte où le rythme de travail s'accélère et où le numérique transforme les pratiques, le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) lance le volet gestionnaires de sa nouvelle formation en ligne « Travailler ensemble, ça s'apprend ! ».

Cette formation est née à la suite des défis liés à la communication, à l'attitude, à la gestion des émotions et à l'esprit d'équipe, soulevés par les propriétaires et gestionnaires de commerces en alimentation. Pensée pour répondre à des enjeux bien concrets du secteur, cette formation mise sur le savoir-être comme levier pour améliorer la collaboration, la mobilisation des équipes et l'expérience client.

Le volet gestionnaires, disponible dès maintenant, place les participant•es au cœur d'une problématique : une baisse de la satisfaction de la clientèle. Leur défi consiste à mobiliser l'équipe, revoir certaines pratiques de gestion et intégrer les comportements collaboratifs directement dans les processus du commerce à travers plusieurs mises en situation réalistes. L'objectif est clair : avoir des changements concrets et durables sur le terrain.

Le deuxième volet de la formation se déploiera en mars 2026 et sera adressé aux employé•es. Il prendra la forme d'un jeu de société interactif virtuel visant à renforcer le travail d'équipe et à rendre le service à la clientèle plus humain et agréable.

Avec cette nouvelle formation, le CSMOCA outille les commerces d'alimentation pour faire du savoir-être un véritable moteur de performance et de bien-être au travail.

Depuis 25 ans, le CSMOCA contribue activement au développement des compétences et à la reconnaissance des métiers de l'alimentation dans les épiceries, magasins spécialisés, commerces de proximité et grossistes. Notre mission : outiller les détaillant•es avec des ressources simples, pratiques et adaptées, pour répondre aux défis quotidiens du secteur.

