PLONGEZ DANS l'avenir : Le CES 2025 ouvre ses portes aujourd'hui

LAS VEGAS, 9 janvier 2025 /CNW/ -- L'attente est terminée; il est temps de PLONGER DANS l'avenir! Le salon CES® 2025, l'événement technologique le plus influent au monde, démarre aujourd'hui, stimulant l'innovation et établissant le programme technologique pour l'année à venir. De l'IA révolutionnaire aux solutions de santé numérique de pointe en passant par les avancées en matière de développement durable, la mobilité de nouvelle génération, l'informatique quantique, et plus encore, les esprits les plus brillants et les marques les plus audacieuses de l'industrie présentent leurs visions.

Avec des événements de pré-exposition très dynamiques lors des journées réservées aux médias, le CES 2025 fait déjà sensation. Organisé par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES 2025 débute aujourd'hui et se tient jusqu'au vendredi 10 janvier, sur de multiples sites de Las Vegas, réunissant des dirigeants d'entreprises émergentes (Start-ups) aux géants de la technologie pour collaborer, se connecter et propulser l'industrie de l'innovation vers l'avenir.

« Nous sommes ravis de PLONGER DANS le CES 2025, qui présentera des innovations qui améliorent la vie de millions de personnes, créent de nouveaux emplois et catalysent la croissance économique mondiale », a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction et vice-président de la CTA. « Le CES est le point de départ de l'avenir! C'est là que les affaires se font, que les partenariats se nouent, que des ententes sont conclues et que les idées qui changent le monde prennent le devant de la scène. »

« Le CES est un événement vraiment unique au monde, c'est le lieu de rassemblement de tant de personnes venant du monde entier qui croient au pouvoir et à la possibilité de l'innovation technologique », a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente de la CTA. « Le CES 2025 est le moteur des conversations et des connexions qui font avancer notre industrie et notre monde. »

Le CES débute officiellement par le discours très attendu de la CTA sur l'état de l'industrie, avec Gary Shapiro et Kinsey Fabrizio, qui ont partagé leur vision de l'avenir de l'innovation. Tous deux ont mis l'accent sur le pouvoir d'autonomisation de la technologie. Comme l'a expliqué M. Shapiro, « nous passons beaucoup de temps à parler de l'aspect général de la technologie, comme son pouvoir de stimuler la croissance économique, d'augmenter nos portefeuilles d'actions et de changer les industries… mais il est tout aussi important de parler de la façon dont la technologie transforme la vie de chacun. »

La CTA a également accueilli sur scène des membres de son conseil d'administration, Deena Ghazarian, fondatrice d'Austere, et Debbie Taylor Moore, fondatrice et chef de la direction de Quantum Crunch, pour annoncer la nouvelle collaboration de la CTA avec le Quantum World Congress et un nouvel investissement de 5 millions de dollars dans le Fonds d'innovation pour tous de la CTA. M. Shapiro et Mme Fabrizio ont également annoncé le lancement du Global Innovation Scorecard biannuel de la CTA, qui reconnaît les pays dont les réalités politiques, économiques et démographiques permettent à l'innovation technologique de s'épanouir.

Discours liminaires

NVIDIA

Le fondateur et chef de la direction de NVIDIA, Jensen Huang, a partagé lundi la vision de l'entreprise pour l'avenir, en soulignant ses réalisations dans l'amélioration de l'infrastructure des consommateurs et des entreprises grâce à l'innovation en matière d'IA. M. Huang a dévoilé le très attendu GeForce RTX 50, qui devrait surpasser les performances de l'ancien modèle RTX 4090. Pour améliorer les flux de travail des consommateurs, M. Huang a présenté Agentic AI, un assistant IA en temps réel conçu pour aider les utilisateurs dans diverses tâches. Afin d'améliorer l'efficacité du flux de travail, M. Huang a également présenté le modèle Cosmos World Foundation, ainsi que les modèles d'IA générative qui sont conçus pour aider la robotique à mieux naviguer dans le monde physique. Toyota et NVIDIA se sont associées pour développer la prochaine génération de véhicules autonomes, équipés du système d'exploitation à sécurité certifiée NVIDIA DriveOS.

Panasonic Holdings Corporation

Le chef de la direction de Panasonic Holdings Group, Yuki Kusumi, a partagé la vision de Panasonic Group en matière de développement durable, d'intelligence artificielle et de santé des générations futures. M. Kusumi a été rejoint sur scène par l'acteur de Marvel, Anthony Mackie, et d'autres dirigeants de Panasonic Group. Panasonic a décrit son parcours vers le net zéro avec 44 sites de production déjà alimentés à 100 % par des énergies renouvelables et a dévoilé OASYS, un système de CVC qui consomme moins d'énergie que les systèmes conventionnels. Wayne Usie, directeur de la stratégie de Blue Yonder, s'est joint à M. Kusumi pour révéler comment les entreprises peuvent naviguer dans l'environnement complexe de la chaîne d'approvisionnement moderne grâce à l'IA prédictive et générative. Dans le prolongement de la gamme actuelle Panasonic Well, Panasonic a annoncé Umi, une plateforme numérique holistique de bien-être familial et un coaching.

Steve Aoki, DJ et producteur de disques, a donné le coup d'envoi de la conférence.

Journées réservées aux médias

Les journées réservées aux médias du CES ont débuté au Mandalay Bay, les 5 et 6 janvier, avec 19 conférences de presse de grandes marques qui ont fait des annonces et ont lancé une couverture médiatique mondiale. Cette année, six chefs de la direction d'entreprises, telles qu'AMD, Bosch, HDMI, Hisense, Invo Station, John Deere, LG Electronics, National Sleep Foundation, OnMed LLC, Samsung, SHOKZ, Siemens, Sony, Sumitomo Rubber Industries, TCL, TomBot, Toyota, Variowell et Zeekr, ont participé à des conférences de presse.

Produits phares

CES Unveiled Las Vegas, l'événement de presse officiel du CES 2025, a présenté plus de 200 entreprises et leurs innovations révolutionnaires, telles que la cuillère à sel électrique de Kirin Holdings, la guitare intelligente sans cordes LiberLive C1 pour l'accompagnement musical, FaceHeart CardioMirror pour l'évaluation de la santé cardiaque, Tombot Jennie, robot de compagnie pour les personnes confrontées à des problèmes de santé, et Xpeng Aeroht Land Aircraft Carrier en tant que concept de transport modulaire.

Tendances technologiques à surveiller au CES 2025

Brian Comiskey, directeur principal de l'innovation et des tendances de la CTA, et Melissa Harrison, vice-présidente du marketing et de la communication, ont présenté les tendances technologiques à suivre au CES 2025. Cet événement exclusif, réservé aux médias, a offert une perspective futuriste sur l'informatique quantique, la sécurité humaine, la transition énergétique, ainsi que sur de nombreux sujets et exposants qui feront l'actualité au CES. Lors de l'événement, la CTA a notamment publié le rapport des prévisions de l'industrie américaine pour 2025 (2025 U.S. Tech Industry Forecast).

Pour en savoir plus sur le CES

Le CES 2025 comprend plus de 300 sessions de conférences avec des pistes et des étapes de premier plan comme CES Creator Space , Digital Health Summit, Great Minds, Innovation Policy Summit et Research Summit. Visitez le site CES.tech pour l'actualité en direct et les flux de la programmation du salon CES 2025.

Téléchargez l'application CES pour planifier votre exposition et naviguer sur place en recherchant « CES 2025 » dans les boutiques d'applications Android et Apple.

La CTA reconnaît et soutient les efforts de développement durable des organisations du sud du Nevada, où se trouve le CES, grâce à son programme de subventions vertes 2025, qui finance à hauteur de 125 000 dollars trois organisations du Nevada axées sur le développement durable.

À propos du salon CES® :

Le CES est l'événement technologique le plus influent au monde - le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs s'emparent de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA®), présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2025 se tiendra du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA est l'incarnation du secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA est la propriétaire et l'organisatrice du CES® - l'événement du secteur technologique le plus influent au monde. Rendez-nous visite sur le site CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

