Lenovo présentera l'événement Tech World au CES 2026 sous le thème « Une IA plus intelligente pour tous »

ARLINGTON, Virginie, 7 août 2025 /CNW/ - La Consumer Technology Association (CTA)® annonce que Yuanqing Yang, président et chef de la direction de Lenovo sera conférencier d'honneur au CES® 2026. Lenovo présentera son événement phare, Tech World, au CES, l'endroit où les affaires mondiales se font. La présence de l'événement Tech World de Lenovo au CES permet de regrouper les décideurs, les partenaires et les médias au même endroit. Depuis dix ans, Tech World est la plateforme de Lenovo pour présenter de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles solutions.

Yuanqing Yang, président et chef de la direction de Lenovo. Lenovo Logo

L'événement à Sphere, qui présentera du contenu créé exclusivement pour Lenovo par Sphere Studios, le studio de contenu immersif interne de Sphere, marque la deuxième année consécutive où un discours au CES sera prononcé sur le site de pointe. Tech World est présenté au moment où Lenovo et Sphere amorcent un partenariat mondial pluriannuel, faisant de Lenovo un partenaire technologique officiel de Sphere Studios.

Tech World @ CES explorera la façon dont Lenovo définit l'avenir grâce à la fusion de l'IA, des appareils, de l'infrastructure et des services. Partenaire technologique mondial pour la Formule 1® et la Coupe du Monde de la FIFA 26™, Lenovo montrera au public non seulement comment ses innovations aideront les particuliers et les entreprises, mais aussi la façon dont l'entreprise prévoit d'utiliser l'IA et son portefeuille complet de technologies pour changer la donne pour les amateurs de sport au cours des prochaines années.

« Au cours de la dernière décennie, Tech World est devenu la plateforme clé pour présenter la vision de Lenovo, mettre en valeur notre innovation et lancer nos produits, solutions et partenariats les plus intéressants », a déclaré Yuanqing Yang, président et chef de la direction de Lenovo. « Maintenant, dans le contexte du CES 2026, nous donnerons au public un aperçu exclusif de la façon dont notre technologie a révolutionné la F1, nous dévoilerons nos plans pour la toute première Coupe du monde de la FIFA alimentée par l'IA l'été prochain, et nous créerons une expérience très personnalisée pour les particuliers tout en exploitant l'avantage de l'IA hybride de Lenovo pour les clients d'entreprise. Sphere est la combinaison parfaite pour Lenovo à Las Vegas, où nous célébrerons et partagerons notre engagement à offrir une IA plus intelligente pour tous en redéfinissant constamment la façon dont la technologie peut mobiliser, inspirer et autonomiser. »

Sous la direction de M. Yang, Lenovo est passé du premier fabricant mondial de PC à une puissance technologique mondiale de 69 milliards de dollars américains, servant des millions de clients chaque jour dans 180 marchés et fabriquant ses produits au sein de 11 marchés sur cinq continents. M. Yang est passionné par la technologie qui fait progresser la société en général, et pas seulement la croissance des entreprises. Il a reçu bon nombre de prix et distinctions de l'industrie, y compris le prix des meilleurs chefs de la direction de Barron et le prix d'excellence Edison.

« Nous sommes ravis d'accueillir Lenovo, ainsi que Yuanqing Yang qui prononcera le discours d'ouverture du CES. « Le CES est l'endroit où les innovateurs se rencontrent, et j'ai hâte d'être témoin de sa vision de la technologie qui résout de grands défis mondiaux prendre vie à l'incroyable Sphere », a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction et vice-président de la CTA.

En tant qu'entreprise technologique figurant au palmarès Fortune Global 500, Lenovo repense la façon dont les entreprises utilisent l'IA hybride pour faire évoluer leurs activités. La conférence à Sphere sera une expérience unique qui présentera l'histoire de Lenovo de façons novatrices.

« En tant que lieu à l'avant-garde de l'innovation, Sphere est une plateforme puissante pour les marques visionnaires qui cherchent à créer des expériences et des événements transformateurs », a déclaré Jennifer Koester, présidente et cheffe de l'exploitation de Sphere. « Nous sommes honorés de collaborer avec Lenovo non seulement pour aider à concrétiser sa vision lors du discours de l'entreprise au CES, mais aussi dans le cadre de notre partenariat plus vaste qui tirera parti de la technologie de Lenovo pour offrir des expériences immersives dans tous les événements de Sphere. »

Au CES 2025, Delta a utilisé les capacités immersives de Sphere, y compris ses sièges haptiques, pour créer une expérience multisensorielle pour plus de 8 000 participants.

« La première conférence du CES à Sphere a été un point saillant de notre salon 2025 », a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente de la CTA. « Nous avons hâte de découvrir la façon dont Lenovo utilisera Sphere pour montrer comment la technologie peut alimenter toutes les industries. »

Ne manquez pas l'occasion de vivre une conférence du CES à Sphere, un événement qui démontrera comment Lenovo stimule le progrès et réinvente notre avenir numérique. La conférence aura lieu le mardi 6 janvier 2026, à 17 h (HP). Des renseignements sur la billetterie et la logistique seront disponibles sous peu.

Cet événement est ouvert uniquement aux participants accrédités du CES. Inscrivez-vous pour recevoir les alertes concernant l'inscription au CES 2026, qui débutera cet automne.

À propos du salon CES®

Le salon CES est l'événement du secteur des technologies le plus influent au monde, et le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs occupent le devant de la scène. Détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES met en valeur tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, visitez CES.tech et suivez le CES sur les médias sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA possède et produit le salon CES® - l'événement du secteur des technologies le plus influent au monde. Trouvez-nous à CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2745294/Yuanqing_Yang___Headshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2745295/Lenovo_Logo___Standard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/5447859/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

SOURCE Consumer Technology Association

PERSONNE-RESSOURCE : Personne-ressource pour les médias : Cat Forgione, [email protected]