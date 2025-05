Présentée lors de la 78e édition du Festival de Cannes, cette catégorie de prix récompensera la rencontre entre créativité, technologie et affaires

ARLINGTON, Virginie, 15 mai 2025 /CNW/ - La Consumer Technology Association (CTA ® , propriétaire et organisatrice du salon CES® , l'événement technologique le plus important au monde, s'associe au Marché du Film du Festival de Cannes, organisateur de Cannes Next , le principal programme d'innovation pour l'industrie cinématographique, pour introduire une nouvelle catégorie des CES Innovation Awards® pour le salon CES 2026, axée sur la production et la distribution de films. La catégorie « Réalisation et distribution de films, en partenariat avec Cannes Next » récompensera les technologies et les outils permettant de produire des films, de les présenter au public et de soutenir l'aspect commercial du secteur.

Gary Shapiro, chef de la direction et vice-président de la CTA, et Guillaume Esmiol, directeur exécutif du Marché du film, ont dévoilé les détails de ce partenariat lors d'un entretien avec Cannes Next au Festival du film de Cannes. Il a expliqué comment les outils pilotés par l'IA, les technologies immersives et les innovations matérielles sont conçus pour améliorer le processus créatif et rationaliser les flux de travail dans la production de films et de médias.

« Ce prix illustre la façon dont les créateurs de films peuvent utiliser la technologie pour créer de nouveaux mondes, a déclaré M. Shapiro. Nous sommes ravis de nous associer à Cannes Next et de récompenser la communauté des innovateurs qui transforment l'industrie du cinéma telle que nous la connaissons. »

Cette nouvelle catégorie de prix récompense les solutions qui donnent du pouvoir aux conteurs et aux professionnels du secteur, qu'il s'agisse de producteurs, d'agents de vente, de distributeurs, de financiers ou de créateurs de contenu. Dans le cadre de ce partenariat, des membres de la communauté Cannes Next feront office de juges. Ce prix novateur récompensera les entreprises, les jeunes entreprises, les entrepreneurs et les cinéastes qui développent des technologies transformatrices permettant aux créateurs et aux professionnels du secteur de réaliser des films, de les produire et de les distribuer. Les candidatures éligibles sont les suivantes :

Matériel audio et vidéo

Logiciels de préproduction et de postproduction

Services de diffusion en continu

Technologies de distribution vidéo en nuage

Les candidatures comprendront également des avancées de pointe en matière d'IA générative pour l'écriture de scénarios, la vidéo et la voix, ainsi que la production virtuelle, les effets visuels (VFX) et les plateformes de distribution de nouvelle génération.

« Au Marché du Film, nous nous engageons à présenter des innovations qui permettent aux créateurs, aux conteurs et aux professionnels de l'industrie de façonner l'avenir du cinéma, a commenté M. Esmiol. La renommée mondiale des CES Innovation Awards en fait la plateforme idéale pour présenter les nouvelles technologies qui renforcent l'expression artistique et ouvrent de nouvelles perspectives commerciales pour l'industrie du cinéma. »

Les CES Innovation Awards annuels récompensent et mettent à l'honneur les conceptions et l'ingénierie exceptionnelles dans le domaine de la technologie qui s'attaquent aux défis mondiaux et conduisent à des changements notables. Les candidatures produits pour le salon CES 2026 débutent en juin, de même que les candidatures de participation au jury de ce prestigieux programme de récompenses.

À propos du salon CES® :

Le salon CES est l'événement technologique le plus influent au monde, et le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs s'emparent de la scène. Détenu et organisé par la Consumer Technology Association (CTA®), le salon CES présente tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2026 aura lieu du 6 au 9 à Las Vegas. Pour en savoir plus, cliquez sur CES.tech et suivez le salon CES sur les réseaux sociaux .

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA est la propriétaire et l'organisatrice du CES® - l'événement du secteur technologique le plus influent au monde. Visitez-nous sur le site CTA.tech . Suivez-nous @CTAtech .

À propos du Marché du film - Festival de Cannes

Le Marché du Film, pôle économique du Festival de Cannes, est le plus grand rassemblement international de professionnels du cinéma, qui réunit plus de 15 000 participants du monde entier, notamment des agents de vente, des producteurs, des distributeurs, des programmateurs de festivals et des institutions cinématographiques. Chaque année, le marché accueille plus de 1 500 projections exclusives, 4 000 projets en développement et 250 événements industriels.

Site Web : www.marchedufilm.com

À propos de Cannes Next

Cannes Next est la plateforme du Marché du Film axée sur l'innovation pour les affaires, le réseautage et l'exploration de l'avenir du divertissement. De l'IA à la production virtuelle, en passant par la narration immersive et d'autres nouvelles technologies, Cannes Next se penche sur les tendances et les transformations technologiques qui façonnent notre industrie.

