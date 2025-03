Le CES consolide sa position de rassembleur mondial de l'écosystème technologique qui résout les problèmes et améliore les conditions de vie

ARLINGTON, Virginie, 27 mars 2025 /CNW/ - The Consumer Technology Association (CTA)® annonce des données auditées de manière indépendante sur le CES® 2025, l'événement technologique le plus puissant au monde. Celles-ci révèlent une augmentation de la participation des cadres supérieurs, des investisseurs et des médias. Au total, 142 465 participants du monde entier ont assisté au CES pour explorer l'innovation et la technologie qui répondent aux défis mondiaux et façonnent l'avenir.

« Le CES est l'endroit où la communauté technologique mondiale se réunit pour établir le programme de l'année suivante, a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction et vice-président de la CTA. « Les expositions, les conférenciers, les réunions et les moments de découverte sur le plancher d'exposition et dans les salles de conférence font avancer l'innovation et catalysent des solutions qui rendent le monde meilleur.

L'écosystème technologique a convergé à Las Vegas pour conclure des accords, créer des emplois et stimuler la croissance mondiale. Voici d'autres chiffres sur la participation :

57 401 (40 %) participants internationaux, ce qui démontre l'influence mondiale continue du CES.

Plus de 4 500 exposants inscrits, dont une communauté de jeunes entreprises florissante comprenant 1 400 exposants au parc Eureka

6582 membres des médias

305 des 500 entreprises du classement Fortune Global représentées

Plus de 300 séances de conférence avec plus de 1 200 conférenciers

« Le CES est une fois de plus le plus important événement d'affaires annuel vérifié, a déclaré Kinsey Fabrizio, président de la CTA. « Nous savons que les exposants, les médias et les participants consacrent du temps, des ressources et des efforts pour venir au CES, et nous sommes fiers de partager des données fiables et vérifiées pour justifier leurs investissements. »

Le CES ne se contente pas d'attirer les foules sur le site d'exposition et lors des conférences, il permet également de réunir les bonnes communautés pour faire avancer l'industrie. L'audit du CES 2025 a également confirmé que le CES est un lieu de rassemblement des chefs de file dans des domaines technologiques importants tels que l'IA, la robotique, la santé, le divertissement et la publicité.

L'IA est restée le principal domaine d'intérêt des participants, avec un intérêt croissant pour la robotique.

La participation de l'industrie de la santé numérique a augmenté de 13 % par rapport au CES 2024.

La participation de la communauté du divertissement et de la publicité a augmenté de 11 % par rapport au CES 2024.

Les diplomates internationaux et les responsables politiques s'y retrouvent également pour explorer les opportunités et les défis liés à l'expansion de l'innovation à l'échelle mondiale. Au CES 2025, 158 invités gouvernementaux du monde entier ont participé au programme Leaders in Technology de la CTA pendant la transition vers une nouvelle administration américaine.

Les chiffres sur la participation au CES font l'objet d'une vérification indépendante dépassant les normes d'audit de l'UFI, l'association mondiale de l'industrie des expositions. Les vérifications indépendantes réalisées par une tierce partie sont essentielles pour maintenir la confiance, garantir l'exactitude des données et favoriser la transparence pour toutes les parties prenantes. La CTA recommande aux exposants de demander des vérifications par des tiers pour les événements auxquels ils participent.

L'audit du CES 2025 est disponible ici. Le CES reviendra à Las Vegas du 6 au 9 janvier 2026.

À propos du salon CES® :

Le salon CES est l'événement technologique le plus influent au monde, et le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs s'emparent de la scène. Détenu et organisé par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES met en avant tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier 2026 à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA possède et produit le salon CES® - l'événement technologique le plus influent au monde. Visitez-nous sur le site CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

