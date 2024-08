Plongée de nettoyage dans le bassin Louise

QUÉBEC, le 12 août 2024 /CNW/ - Des plongeurs de l'Aquarium du Québec seront déployés dans le bassin Louise au Port de Québec, le 15 août, pour une corvée de nettoyage sans précédent dans ce secteur du fleuve Saint-Laurent. Pour l'occasion, près d'une centaine de plongeurs bénévoles et de citoyens participeront à cette activité, dans l'eau et sur les berges.

C'est la première fois qu'une telle opération est menée par nos experts dans cette étendue. Au cours des dernières années, le lac Beauport et le lac Saint-Joseph ont reçu la visite de nos plongeurs, ce qui a permis de retirer une quantité importante de déchets de ces plans d'eau.

Nettoyer et éduquer

Cette activité s'inscrit dans le cadre d'Expédition Saint-Laurent. Les initiateurs de ce projet, Stratégies Saint-Laurent et Mission 1000 tonnes, se sont donnés pour mission de protéger, restaurer et mettre en valeur le Saint-Laurent, en faisant différentes activités de nettoyage et de sensibilisation, du 9 au 23 août, de Montréal à Anticosti, en passant par Québec, Matane et Havre-Saint-Pierre.

Pour l'Aquarium, cette activité est en phase avec notre mission de protéger la faune et la flore marine, en plus de sensibiliser les citoyens à l'impact de leurs gestes sur le milieu aquatique. La tenue de cette corvée de nettoyage est possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, tels Plongée Nautilus et le Port de Québec.

Quand : 15 août 2024 - 15h30 à 19h

Lieu : bassin Louise, Port de Québec

: bassin Louise, Port de Québec Point de rencontre : Groupe Océan, 105 Rue Abraham Martin #500, Québec

Horaire : 15h30 : Arrivée des plongeurs

16h : Briefing

16h45 à 19h : Plongée de nettoyage

19h : Annonce officielle prise de déchets et photos officielles

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Pour informations ou demandes d'entrevue : Stéphanie Tremblay, Conseillère en communication, Aquarium du Québec, [email protected], 581-745-2200