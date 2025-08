Grand nettoyage dans le fleuve Saint-Laurent à Québec

QUÉBEC, le 4 août 2025 /CNW/ - Mission 1000 tonnes, Stratégies Saint-Laurent et l'Aquarium du Québec invitent les médias et la population à un grand nettoyage citoyen, ce samedi 9 août, de 14h à 17h, au Yacht-Club Québec (YCQ). Une dizaine de plongeurs de l'Aquarium du Québec seront présents pour retirer des déchets du fleuve Saint-Laurent. Les citoyens sont aussi invités à nettoyer les berges. Cette activité se tient dans le cadre de l'Expédition Saint-Laurent et ses bassins versants, une mission de sensibilisation de 18 jours à travers la province.

La protection des cours d'eau est au cœur de cette expédition d'envergure qui en est à sa deuxième édition. Elle s'échelonnera du 6 au 22 août 2025, dans 22 municipalités du Québec. Nettoyage des berges et des fonds marins, conférences, prélèvements de microplastiques et promotion du Défi Saint-Laurent, un programme qui vise la réduction de la consommation des produits plastiques et une meilleure gestion des déchets ; les défis à relever seront nombreux.

L'expédition regroupe une équipe de plongeurs professionnels, artistes multimédias, scientifiques, restaurateurs écologiques ainsi que des jeunes soucieux de l'environnement. Ensemble, ils parcourront le Québec côtier, de Montréal à Bonaventure, en passant par Chicoutimi et Pessamit, à bord de leur autocar d'expédition. Soyez des nôtres !

INFOS PRATIQUES

Quand: Samedi 9 août 2025, 14h à 17h

Où: Yacht-Club Québec

1225 boulevard Champlain

DÉROULEMENT

13h- Arrivée plongeurs volontaires, plongeurs Aquarium du Québec et autocar Expédition Saint-Laurent au Yatch Club Québec

14h- Prise de parole chef scientifique, Lyne Morissette, chef d'expédition, Jimmy Vigneux, et officier de plongée Aquarium du Québec, Marie-Pierre Lessard

14h20: Début corvée de nettoyage citoyen

16h20: Fin du nettoyage

17h00: Fin de l'événement et départ de l'autocar d'Expédition Saint-Laurent vers La Malbaie

À propos de Mission 1000 tonnes

Mission 1000 tonnes est un organisme à but non lucratif basé à Montréal qui agit concrètement pour protéger les écosystèmes marins et aquatiques en retirant des déchets des cours d'eau. Depuis sa fondation en 2018, l'organisme a permis de retirer 526 tonnes de déchets des berges et des cours d'eau, au cours de 5000 nettoyages collectifs, avec l'aide de 85 000 bénévoles au Québec et à l'international.

À propos de Stratégie Saint-Laurent

Stratégies Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif qui regroupe les comités de zones d'intervention prioritaire (ZIP) du Québec. Sa mission première est de favoriser la participation des collectivités riveraines dans la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du Saint-Laurent.

À propos de l'Aquarium du Québec

L'Aquarium du Québec met tout en œuvre pour assurer son rôle de conservation et d'éducation pour la protection de l'environnement et la sauvegarde de la biodiversité. Notre établissement touristique, qui abrite 10 000 animaux marins, est soucieux d'apporter une aide tangible à des projets liés aux milieux aquatiques, en multipliant les partenariats avec différents acteurs.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Pour infos et demandes d'entrevues : Stéphanie Tremblay, Conseillère en communication, Aquarium du Québec, 581-745-2200, [email protected]