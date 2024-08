Plongée de nettoyage dans le bassin Louise

Des déchets en quantité impressionnante

QUÉBEC, le 15 août 2024 /CNW/ - 768 livres de déchets, c'est ce qui a été retiré des eaux du bassin Louise, au Port de Québec, par une trentaine de plongeurs et une cinquantaine de bénévoles sur le terrain. Bouteilles de vitre, contenants de plastique, de nombreux mégots de cigarettes, ainsi que d'autres objets inusités, comme une chaise et un vélo, ont été retrouvés dans le fleuve et sur les berges du Saint-Laurent.

Cette corvée de nettoyage, qui s'est déroulée à Québec en fin d'après-midi le 15 août, s'inscrit dans le cadre de la vaste tournée entreprise par Expédition Saint-Laurent. Les initiateurs de ce projet, Stratégies Saint-Laurent et Mission 1000 tonnes, se sont donnés pour mission de protéger, restaurer et mettre en valeur le Saint-Laurent, en faisant différentes activités de nettoyage et de sensibilisation, du 9 au 23 août, de Montréal à Anticosti, en passant par Québec, Matane et Havre-Saint-Pierre.

L'Aquarium du Québec et ses plongeurs sont fiers de prendre part à un tel mouvement, qui est en phase avec notre mission de conservation et d'éducation. Cette activité met en lumière l'importance de préserver nos cours d'eau et de limiter la pollution, qui a une incidence directe sur l'environnement, la faune aquatique et inévitablement sur les humains.

La pêche aux déchets dans le bassin Louise a été réalisée avec l'apport de précieux partenaires, tels Plongée Nautilus et le Port de Québec. Les plongeurs de l'Aquarium seront à nouveau sur la route pour aller prêter main forte lors de la corvée de nettoyage au Parc national d'Anticosti, un autre établissement de la Sépaq.

Chaque geste compte, les petits comme les plus grands.

