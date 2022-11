Plomb dans l'eau - La FCSSQ tient à rassurer les parents

QUÉBEC, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite d'un article paru dans le Journal de Québec le 21 novembre, au sujet de la présence de plomb dans l'eau des robinets et des fontaines des établissements scolaires, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à rassurer la population et plus particulièrement les parents quant aux mesures mises en place pour assurer la qualité de l'eau dans les écoles.

Contexte

En octobre 2019, le Québec devient la première province à adopter la nouvelle concentration maximale acceptable de plomb dans l'eau établie par Santé Canada, passant ainsi de 10 à 5 microgrammes par litre. Le ministère de l'Éducation exige alors que les centres de services scolaires et les établissements d'enseignement privés procèdent, selon les plus hauts standards, à l'analyse de la concentration de plomb dans l'eau, et ce, pour chaque point d'eau destiné à des fins de consommation. Les centres de services scolaires ont alors procédé à l'analyse de la présence de plomb dans l'eau des établissements et ont rendu public les résultats d'analyse. Tous les points d'eau jugés non conformes ont été condamnés temporairement ou définitivement et des mesures de mitigation ont été mises en place, le temps que se réalisent les travaux requis, si nécessaire.

Mesures de mitigation

D'ici à ce que l'ensemble des travaux puissent être réalisés, plusieurs mesures de mitigation ont été mises en place pour assurer aux élèves et au personnel l'accès à une eau potable de qualité. Par exemple, des travaux ont été effectués sur des fontaines et robinets, des stations de distribution d'eau ont été ajoutées et lorsque nécessaire, des bouteilles d'eau ont été distribuées. Toutes ces mesures permettent d'assurer aux élèves et au personnel scolaire une eau potable de qualité, et ce, dans l'ensemble des écoles du Québec.

« Les centres de services scolaires ont à cœur d'offrir un environnement sain et sécuritaire aux élèves et au personnel des établissements et c'est pourquoi ils ont participé avec diligence et rigueur à l'opération de dépistage de plomb dans l'eau. Tout est actuellement mis en œuvre pour que l'ensemble des points d'eau potable utilisés du réseau scolaire respectent les critères établis par le MEQ. Aussi, les travaux nécessaires sont effectués selon les priorités, l'accessibilité à la main-d'œuvre et à l'équipement requis. » a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

