Pleins feux sur le personnel de soutien scolaire

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Ce jeudi, le Québec souligne la Journée nationale du personnel de soutien scolaire, une tradition annuelle qui met en lumière une catégorie d'employé(e)s trop souvent dans l'ombre dans nos écoles.

Le SCFP-Québec profite de cet événement pour saluer la contribution de plus de 7500 de ses membres, présents dans une quinzaine de centres de services scolaires et à travers quatre catégories d'emplois, soit le soutien administratif, le soutien manuel, l'adaptation scolaire et les services de garde.

« Vous êtes un maillon indispensable au fonctionnement de notre réseau scolaire. Votre travail est primordial pour la réussite des élèves. Aujourd'hui, nous vous disons un grand merci! », déclare Patrick Gloutney, président du Syndicat canadien de la fonction publique au Québec.

Soulignons que les employé(e)s de soutien exécutent en coulisses une multitude de tâches essentielles aux activités pédagogiques, à la propreté et au bon état des locaux ainsi qu'à l'administration des écoles.

« La pandémie et la pénurie de main-d'œuvre nous ont fait prendre conscience de l'importance de votre travail. Cependant, votre contribution n'est toujours pas reconnue à sa juste valeur », de rappeler Richard Delisle, président du Conseil provincial du soutien scolaire (CPSS) du SCFP-Québec.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 13 360 membres dans le secteur de l'éducation au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

