Pleins feux sur le nouveau vocabulaire de la postproduction

MONTRÉAL, le 10 mars 2023 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française lance Pleins feux sur la postproduction, un vocabulaire qui présente la terminologie française relative à plus de 80 concepts de ce secteur d'activité.

La postproduction comprend l'ensemble des opérations qui surviennent à la suite d'un tournage. Entre les épreuves et le montage définitif, nombre d'artifices créatifs se superposent. Saurez-vous repérer les fondus, distinguer le son direct du bruitage et détecter les effets visuels?

Ce vocabulaire a été produit en collaboration avec des spécialistes du ministère de la Culture et des Communications ainsi qu'avec l'agence de création Sid Lee, l'Association des agences de communication créative, le Département d'information et de communication de l'Université Laval et la Faculté de musique de cette même université.

Faits saillants

En proposant un vocabulaire qui présente des termes français dans un secteur d'activité comme celui de la postproduction, l'Office souhaite accroître leur utilisation et ainsi répondre aux besoins les plus actuels en matière de terminologie. De cette façon, il contribue à la valorisation du français en tant que langue de communication dans ce domaine.

Un outil infographique présentant les principaux concepts de la postproduction et leur définition a été réalisé pour favoriser l'implantation de termes français dans les milieux de travail.

Les termes de ce vocabulaire sont intégrés dans la Vitrine linguistique, une nouvelle plateforme qui donne accès aux ressources et aux services linguistiques de l'Office. Elle permet notamment la recherche simultanée dans le Grand dictionnaire terminologique et la Banque de dépannage linguistique.

