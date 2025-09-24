WUHU, Chine, 24 septembre 2025 /CNW/ - Du 17 au 21 octobre 2025, le Chery International User Summit, sous le thème « CO-CREATE•CO-DEFINE », débutera en tant que plateforme mondiale de cocréation de produits, de communications et d'écosystèmes. Au centre de l'événement se trouve LEPAS, la nouvelle marque énergétique mondiale de Chery Group, qui dévoile sa vision Ecosystem 2.0 à travers des présentations de produits, des lancements technologiques, des démonstrations de sécurité et l'engagement des utilisateurs. La marque promouvra également le Global Elegance Lifestyle Partner Program afin de coconstruire un écosystème de mobilité élégante avec des utilisateurs du monde entier.

Le L8, VUS phare de LEPAS (PRNewsfoto/Chery Group)

Positionnée comme la « marque préférée pour une vie de mobilité élégante », LEPAS soutient la philosophie « Conduisez votre élégance ». Soutenu par les 22 années consécutives de Chery en tant que premier exportateur de véhicules de tourisme en Chine et ses 17,44 millions d'utilisateurs mondiaux, LEPAS fait son apparition sur la scène internationale. Sa première gamme, menée par le VUS L8, a suscité un vif intérêt au Salon international de l'auto d'Indonésie et a été saluée pour son design « esthétique léopard » , ses caractéristiques intelligentes et sa polyvalence. Le sommet 2025 offre un moment clé pour LEPAS afin d'immerger les utilisateurs mondiaux dans ses valeurs.

Au cours de l'événement, LEPAS organisera un Global Journey of Elegance Drive - China Stop, qui permettra aux médias et aux utilisateurs de tester les performances tout-terrain intelligentes du L8 dans toutes les villes, en faisant l'expérience de son intégration personnes × véhicule × environnement. LEPAS ouvrira également sa première boutique mondiale Eco Co-Creation, offrant un espace de marque participatif et axé sur le style de vie. En parallèle, LEPAS DAY lancera des technologies révolutionnaires, complétées par des ateliers, des essais sur route et des expériences de sécurité qui mettent en valeur la fiabilité de la marque.

Étroitement lié au sommet, le Global Elegance Lifestyle Partner Program invite des utilisateurs et des créateurs axés sur le style de vie dans cinq domaines - voyages en plein air, vie à la maison, mode, gastronomie et fitness - à cocréer 100 scénarios de style de vie élégant. Cette initiative fait passer l'approche de LEPAS de la « diffusion officielle » à la cocréation d'utilisateurs authentiques. Le recrutement a commencé en septembre, avec des partenaires sélectionnés qui ont bénéficé d'un accès anticipé aux essais sur route, d'invitations à des séances exclusives et d'une entrée dans le réseau KOC (Key Opinion Consumer) de LEPAS pour aider à définir les produits, les scénarios et le contenu.

Ce sommet marque le passage du LEPAS de la phase de lancement à une nouvelle ère de cocréation et de codéfinition des utilisateurs. En reliant la technologie, les produits et les modes de vie, LEPAS vise à injecter au nouveau marché de la mobilité énergétique une nouvelle valeur ancrée dans la « technologie élégante ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2780650/1.jpg

SOURCE Chery Group

CONTACT : Kelvin, +86-13602457596, [email protected]