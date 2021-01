Plateforme télévisuelle intelligente webOS 6.0 de LG : Une conception axée sur la façon dont les téléspectateurs consomment maintenant leur contenu

Les utilisateurs qui connaissent déjà la plateforme webOS remarqueront immédiatement que l'écran d'accueil a été mis à jour et est maintenant plus attrayant; il a d'ailleurs été repensé pour offrir une meilleure convivialité et pour répondre aux besoins associés aux habitudes de consommation de contenu en constante évolution des téléspectateurs. Le nouvel écran d'accueil permet d'accéder plus rapidement aux applications les plus fréquemment utilisées et simplifie la découverte de contenu grâce à des recommandations basées sur les préférences de l'utilisateur et l'historique de visualisation. Tous ces éléments sont affichés en mode plein écran pour montrer un aperçu des contenus préférés des utilisateurs et des renseignements connexes. La nouvelle page d'accueil sert de carrefour central pour les paramètres et l'écosystème webOS général.

Outre la nouvelle conception haut de gamme, la télécommande Magic permet d'utiliser des commandes vocales plus simples grâce aux multiples fonctionnalités intégrant l'IA de ThinQ de LG, d'Alexa d'Amazon ou de l'Assistant Google. Simple à utiliser, élégante et facile à tenir, la nouvelle télécommande Magic offre des fonctionnalités plus conviviales, notamment des connexions plus rapides entre le téléviseur et d'autres appareils ainsi que des touches de raccourci pour accéder aux fournisseurs de contenu les plus populaires, comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+1. La fonctionnalité NFC à une touche Magic Tap2, qui se trouve sur la télécommande Magic, permet d'accéder instantanément à une foule de possibilités de visionnement captivantes. Les téléspectateurs peuvent partager le contenu de leur téléphone vers leur téléviseur ou inversement à l'aide d'un téléphone intelligent compatible avec la technologie NFC. Les utilisateurs peuvent consulter le contenu stocké sur leur téléphone cellulaire sur leur téléviseur LG tout en continuant à utiliser leurs applications et fonctions préférées.

Grâce aux plus récentes technologies en matière d'intelligence artificielle, aux commandes vocales du téléviseur et à la télécommande Magic, les téléspectateurs n'ont qu'à parler pour obtenir les renseignements dont ils ont besoin. Magic Explorer3, une version améliorée de Lien Magic de LG, présente du contenu informatif lié à ce qui est affiché à l'écran afin que les spectateurs puissent en savoir plus sur les acteurs, les lieux et d'autres éléments d'intérêt des films et des émissions qu'ils regardent. La fonctionnalité tributaire du contenu permet également d'acheter les produits qui apparaissent sur certaines chaînes de diffusion et les services LG TV, y compris la télévision en direct, la galerie, les paramètres et le guide télé, en toute facilité et convivialité, car la couleur du curseur change chaque fois que Magic Explorer a des renseignements à présenter.

De plus, la nouvelle fonctionnalité Next Picks analyse les préférences des téléspectateurs pour découvrir davantage de contenu adapté à leurs préférences. Next Picks se fonde sur les données de l'historique des émissions visionnées pour recommander deux émissions diffusées sur le câble ou se trouvant sur un décodeur ainsi qu'un titre ou une application de vidéo sur demande que les téléspectateurs sont susceptibles d'aimer, leur permettant ainsi d'éviter de perdre du temps à trouver ce qu'ils regarderont ensuite.

« La plus récente version de notre plateforme de télévision ouverte et conviviale webOS 6.0 constitue la mise à niveau la plus importante de webOs depuis que nous avons lancé le service en 2014, a déclaré Park Hyoung-sei, président de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. Avec la nouvelle édition de webOS, LG démontre son engagement à offrir des services, des produits et des technologies qui répondent aux besoins et aux désirs de ses précieux clients. »

Les plus récents téléviseurs de LG doté de la plateforme webOS 6.0 seront présentés dans le kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2021, à partir du 11 janvier.





1 La sélection des touches de raccourci varie selon le pays. 2 Sur certains modèles seulement. 3 Dans certains marchés seulement.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

À propos de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics

L'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG est un leader mondial en matière de téléviseurs et de systèmes audiovisuels. La société est un chef de file novateur reconnu mondialement pour ses percées dans l'industrie des téléviseurs OLED, qui révolutionnent la catégorie des téléviseurs haut de gamme. LG est déterminée à améliorer la vie des consommateurs en mettant au point des produits de divertissement pour la maison novateurs, notamment ses téléviseurs OLED et ses téléviseurs NanoCell primés, dotés de capacités d'intelligence artificielle et de solutions sonores conçues en partenariat avec Meridian Audio. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le www.LGnewsroom.com.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Contacts pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Tél. : 647 261-3603, [email protected] ; LG-One, Allison Chin, Tél. : 437 992-1253, [email protected]

Liens connexes

http://www.lg.com/ca_en