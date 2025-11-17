/R E P R I S E -- Décès de Mme Pasha Ekoomiak - Début des audiences le 17 novembre 2025/

QUÉBEC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner rappelle la tenue des audiences publiques concernant le décès de Mme Pasha Ekoomiak survenu le ou vers le 8 février 2023, peu de temps après avoir reçu des soins à l'Hôpital de Val-d'Or. Les audiences se tiendront du 17 au 21 novembre 2025 au palais de justice de Val-d'Or (salle 160).

L'enquête publique est présidée par la coroner Me Stéphanie Gamache. Elle sera accompagnée du coroner et médecin Marc Jalbert, qui agira à titre d'assesseur. Elle sera également assistée par Me Émilie Fay-Carlos, procureure aux enquêtes publiques.

Dates des audiences : du 17 au 21 novembre 2025 Heure : 9 h Lieu : Palais de justice de Val-d'Or, salle 160

(900, 7e Rue, Val-d'Or [Québec] J9P 3P8)

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Pour les médias : il sera cependant possible d'enregistrer la déclaration d'ouverture de Me Gamache prévue le lundi 17 novembre à 9 h. Il sera également permis de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

