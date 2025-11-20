Le Bureau du coroner prend action concernant une intervention réalisée par un transporteur funéraire privé

QUÉBEC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner a été informé hier d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant un employé d'un transporteur funéraire déplacer le corps d'un défunt d'une manière qui ne respecte pas les exigences de respect et de dignité auxquelles les défunts et les familles éprouvées par le deuil ont droit.

Le transporteur funéraire en question est une entreprise privée avec laquelle le Bureau du coroner a conclu un contrat de services pour assurer le transport des défunts vers les morgues. Le Bureau du coroner est préoccupé par la situation démontrée dans la vidéo et considère que c'est inacceptable. Il a donc aussitôt suspendu le contrat de ce transporteur, le temps de mener une enquête à ce sujet. L'enquête est déjà amorcée et l'entreprise collabore afin de s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise pas.

Nous sommes en communication avec la famille du défunt et lui offrons nos plus sincères condoléances ainsi que notre soutien. Nous tenons à rassurer la population à l'effet que la centaine de transporteurs privés avec lesquels nous avons conclu des contrats de services ont des obligations de qualité des services et de respect envers les défunts et les familles éprouvées par le deuil. Si une entreprise ne respecte pas ces obligations, le Bureau du coroner n'hésitera pas à agir, comme nous l'avons fait dans le présent dossier.

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

SOURCE Bureau du coroner