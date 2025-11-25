Décès de M. Normand Meunier - Le coroner Me Dave Kimpton dépose son rapport d'enquête publique

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'enquête publique du coroner Me Dave Kimpton concernant le décès de M. Normand Meunier, survenu le 29 mars 2024. M. Meunier a reçu l'aide médicale à mourir à la suite de complications médicales liées à des plaies de pression surinfectées, dans un contexte de perte sensitive et de grande vulnérabilité clinique.

À la suite des audiences publiques s'étant terminées en juin dernier, des témoignages entendus et de l'analyse de la preuve documentaire présentée, Me Kimpton dresse ses constats et formule 31 recommandations visant Santé Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSSL), le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSSL, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

L'enquête a permis au coroner de constater que l'état de M. Meunier exigeait une surveillance spécialisée, des mesures préventives rigoureuses et un accès rapide aux surfaces thérapeutiques adaptées. Les plaies de pression sont apparues ou se sont aggravées en milieu hospitalier, révélant d'importants constats : évaluation incomplète du risque, documentation insuffisante, mobilisation irrégulière, délais dans l'obtention de matériel essentiel et recours tardif à l'expertise en soins de plaies. Des insuffisances dans le transfert d'information et la coordination interdisciplinaire ont également contribué à la détérioration progressive de son état.

Selon le coroner Kimpton, les circonstances du décès soulignent des enjeux quant à la prévention des plaies de pression, à l'adaptation des milieux hospitaliers pour les blessés médullaires, à la formation du personnel et à l'importance d'une organisation cohérente et proactive des soins. Le coroner souligne que des actions correctives ont été mises en place depuis le décès. Toutefois, de nouvelles mesures sont essentielles afin d'éviter que d'autres patients ne connaissent des trajectoires de soins similaires.

Le rapport complet est disponible sur le site Web du Bureau du coroner : www.coroner.gouv.qc.ca

L'enquête publique du coroner

L'ensemble du processus d'enquête publique a pour objectif de faire la lumière et de rechercher la vérité sur les circonstances entourant les décès, de même que de formuler des recommandations en vue d'une meilleure protection de la vie humaine. De plus, la Loi sur les coroners interdit aux coroners de se prononcer sur la responsabilité civile, déontologique ou criminelle d'une personne.

