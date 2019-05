Plateforme électorale fédérale de l'UMQ : les demandes des municipalités québécoises appuyées par une majorité de Canadiens

MONTRÉAL, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réjouit qu'une forte majorité de Canadiennes et de Canadiens considère comme prioritaires les enjeux soulevés dans sa plateforme électorale fédérale dévoilée le 11 mai dernier dans le cadre des 98e Assises annuelles de l'organisation.

Un sondage pancanadien mené par la firme Abacus Data pour le compte de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), dont l'UMQ est un membre actif, met en évidence le fort appui de la population canadienne pour un rôle accru des municipalités dans leur vie et de meilleures ressources pour les gouvernements de proximité. « Le sondage de la FCM est un argument de poids en faveur des demandes des municipalités du Québec à l'endroit des partis politiques fédéraux. Que ce soient les changements climatiques, le développement économique intelligent et durable de nos communautés ou le respect de l'autonomie municipale, les Canadiennes et les Canadiens appuient les revendications de l'UMQ », a déclaré d'entrée de jeu le président de l'UMQ et maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson.

En effet, les 5 106 répondants au sondage identifient comme prioritaires le développement et le maintien des infrastructures publiques comme les routes et les égouts (65 %), l'accès aux logements à prix abordable (64 %) et les solutions aux changements climatiques (54 %). De même, près d'un répondant sur deux considère que les municipalités n'ont pas les ressources nécessaires pour entretenir et construire des infrastructures municipales.

De gouvernement à gouvernement

La demande de l'UMQ au sujet d'un nouveau partenariat de gouvernement à gouvernement avec le gouvernement du Canada peut elle aussi s'appuyer sur les données tirées du sondage. « 82 % des Canadiennes et des Canadiens ont l'impression que le gouvernement fédéral et les municipalités ne se parlent pas assez. Ils ont raison. Le resserrement des liens avec le fédéral est une solution logique pour plus d'efficacité, mais aussi pour répondre à la volonté de la population qui croit en l'autonomie municipale », a ajouté M. Cusson en prenant pour exemple que 83% des répondants sont en faveur d'une plus grande autonomie pour les gouvernements de proximité.

Les Canadiennes et les Canadiens savent que les enjeux municipaux ont un impact concret sur leur quotidien. Ils identifient le logement abordable (73 %), la qualité des routes (81 %) et le déneigement (75 %) comme des sujets qui ont un effet sur leur qualité de vie. « Les municipalités veulent offrir le maximum à leurs citoyens et leur permettre d'avoir accès à de meilleurs services. Pour cela, le gouvernement fédéral doit être au rendez-vous et nous donner les moyens d'assumer nos responsabilités notamment en octroyant de nouveaux revenus permanents et dédiés comme le revendiquent 84 % des Canadiennes et des Canadiens », a conclu Monsieur Cusson.

La plateforme électorale fédérale est disponible sur le site Web de l'UMQ. Pour ne rien manquer des interventions de l'Union d'ici l'élection fédérale, visitez la section spéciale Plateforme fédérale du site.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

