PLATEFORME ÉCONOMIQUE 2025-2027 DU CPQ : LE QUÉBEC À LA CROISÉE DES CHEMINS

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Dans un événement réservé exclusivement à ses membres, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) dévoile sa plateforme économique 2025-2027. Ce document névralgique Pour un environnement d'affaires prospère fait figure de guide pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, tout en favorisant un Québec prospère et inclusif.

Axée sur quatre grandes thématiques stratégiques, cette plateforme met en lumière les actions nécessaires pour positionner le Québec comme un leader économique mondial tout en améliorant la qualité de vie de ses citoyens :

1. Accroître notre efficacité et notre productivité;

Rehausser la productivité est d'une importance capitale; c'est un enjeu majeur pour l'économie et on doit redoubler d'efforts. La recherche d'une meilleure efficacité survient au même moment où le Québec subit l'un des vieillissements démographiques les plus accélérés au monde et les dépenses de l'État notamment en santé sont sur une pente ascendante. Le CPQ propose une série de mesures pour améliorer la compétitivité des entreprises notamment grâce à l'investissement dans l'innovation, une fiscalité allégée, le développement technologique, une baisse d'impôt, etc.

2. Pérenniser nos forces et miser sur celles-ci;

Une rigueur plus serrée doit être apportée à l'état des finances publiques autant à Ottawa qu'à Québec. Le CPQ invite les gouvernements à la prudence puisque les nombreuses dépenses pourraient devenir un obstacle pour faire face aux imprévus et aux nombreux défis. Il importe aussi de capitaliser sur les forces du Québec pour relever le défi du siècle, soit les changements climatiques. Le Québec devrait miser sur les technologies vertes, l'électrification des transports, les ressources naturelles et les minéraux critiques présents sur son territoire. Il doit aussi porter attention à la disponibilité de l'énergie et à un coût raisonnable.

3. Offrir une meilleure chance à tous;

La création de croissance économique repose en grande partie sur le développement du capital humain. Dans cette perspective, il est primordial de lutter contre le décrochage scolaire et d'améliorer la littératie et la numératie, qui constituent des leviers essentiels pour l'avenir. Parallèlement, améliorer le développement régional et intensifier les efforts de requalification des travailleurs face aux nouvelles technologies sont des priorités tout aussi cruciales.

4. Renforcer et maintenir les ponts.

Le CPQ se penche notamment sur la résilience de nos chaînes d'approvisionnement, la diversification des échanges économiques, l'ouverture sur le monde et à d'autres marchés comme la francophonie et le commerce interprovincial.

« Face aux transformations rapides qui touchent le Québec, il est essentiel d'anticiper, d'innover et de collaborer. Cette plateforme est un appel à l'action pour que les entreprises, les gouvernements et les travailleurs s'unissent autour d'une vision commune pour un Québec plus fort, compétitif et résilient », affirme M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Pour consulter la plateforme économique 2025-2027, consultez-la sur le site Web du CPQ.

