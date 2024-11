BEIJING, 17 novembre 2024 /CNW/ - Alors que le monde est confronté à des défis interdépendants en termes d'inégalité économique, de durabilité environnementale et de justice sociale, la collaboration mondiale est essentielle. Pour aborder ces enjeux, le récent programme spécial de la chaîne CGTN, « Plateforme de réflexion du G20 : Ensemble pour demain » (G20 Think Hub: Together for Tomorrow), a réuni des leaders d'opinion de divers domaines pour explorer diverses stratégies alignées sur le thème du sommet du G20, « Construire un monde juste et une planète durable ». Le programme comprenait trois segments clés : une table ronde sur la justice mondiale et la coopération économique, un segment de style conférence TED sur le développement durable et une rencontre de type causerie en salon de thé axée sur les échanges culturels.

L’affiche montre les 23 invités du programme spécial de CGTN, « Plateforme de réflexion du G20 : Ensemble pour demain » (G20 Think Hub: Together for Tomorrow) où des leaders d’opinion de divers domaines ont discuté de stratégies alignées sur le thème du sommet du G20, « Construire un monde juste et une planète durable ». (PRNewsfoto/CGTN)

La table ronde a porté sur la réalisation de la justice mondiale grâce à une reprise économique équitable et à une coopération internationale. Concernant l'interdépendance économique, l'investisseur américain Jim Rogers a fait valoir l'importance de la collaboration entre les États-Unis et la Chine pour relever les défis économiques communs. Jessica Durdu, doctorante turque, a évoqué les initiatives mondiales du président chinois Xi Jinping en matière de développement, de sécurité et de civilisation, soulignant que la justice et le développement durable constituent des objectifs étroitement liés pour les générations futures. L'ancien ambassadeur de la Corée du Sud auprès des Nations Unies, Kim Sook, s'est interrogé sur l'influence croissante des pays du Sud et sur le besoin pressant d'outils concrets pour mettre en œuvre les politiques.

David Ferguson, rédacteur en chef britannique, a insisté sur la valeur du dialogue inclusif au sein de plateformes comme le G20. L'entrepreneur technologique brésilien André Quemé a montré comment l'intendance de l'Amazonie par le Brésil soutient à la fois l'action climatique et la stabilité économique mondiale. Joseph Olivier Mendo'o, représentant de la jeunesse africaine, a appelé à des solutions dirigées par l'Afrique ainsi qu'à une voix plus forte de l'Afrique dans la prise de décisions internationales.

Dans le segment de style conférence TED, les intervenants ont présenté des stratégies novatrices en matière de durabilité. Au sujet de la résilience environnementale, le directeur universitaire mexicain Adalberto Noyola a discuté de la nécessité d'infrastructures hydrauliques durables, tandis que le professeur italien en environnement Francesco Faiola s'est exprimé sur l'importance des solutions axées sur la nature pour améliorer la biodiversité. Joseph Olivier Mendo'o, défenseur de la jeunesse africaine, a insisté sur le rôle central des jeunes dans le développement durable et le changement social à travers l'Afrique. Andrew Justin Olsvik, doctorant canadien, a fait la promotion des médias numériques pour sensibiliser la population à la conservation de la faune, tandis qu'Elisa Hörhager, experte allemande en politique industrielle, a discuté de la collaboration intersectorielle pour une transition verte.

Le programme s'est achevé par des réflexions sur les échanges culturels. Au sujet de la promotion d'une compréhension mutuelle, David Morris, spécialiste australien de la culture et des politiques, a souligné l'importance des initiatives communautaires pour renforcer le respect et la coopération. Au cours de rencontre de type causerie en salon de thé, les participants ont partagé des histoires et des points de vue, démontrant comment les valeurs culturelles façonnent la collaboration mondiale.

