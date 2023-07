Plastiques agricoles : RECYC-QUÉBEC reconnait AgriRÉCUP pour mettre en œuvre un programme de responsabilité élargie des producteurs

MONTRÉAL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - RECYC-QUÉBEC octroie à AgriRÉCUP le statut d'organisme de gestion reconnu (OGR) afin de mettre en œuvre un programme de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour certains plastiques agricoles visés par le Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises.

AgriRÉCUP a démontré qu'elle détenait une expertise pour ce secteur, puisque l'organisme opère déjà des programmes de récupération et de valorisation de divers produits agricoles au Québec et ailleurs au Canada. Il joue ainsi un important rôle dans la protection de l'environnement à travers le pays en évitant que les matériaux recyclables issus de l'agriculture soient éliminés.

Globalement, les entreprises agricoles du Québec génèrent annuellement environ 11 000 tonnes de plastiques agricoles. De cette quantité, on estime que près de 20 % sont actuellement récupérés. Depuis le 30 juin 2023, la majorité de ces plastiques est visée par le programme de récupération et de valorisation d'AgriRÉCUP. Ces produits de plastique sont regroupés en quatre catégories :

Les plastiques servant à la conservation ou à l'enrubannage de l'ensilage ou du foin (ex. : films, filets, ficelles, tubes et leurs embouts, sacs et toiles);

Les sacs conçus et destinés pour un usage agricole (ex. : sacs et sacs-silo à grains, sacs de copeaux et sacs de suppléments, de minéraux, d'engrais, de semences et de moulée);

Les contenants, les bidons, les barils et les réservoirs conçus et destinés pour un usage agricole (ex. : contenants de semences, d'engrais, de pesticides, d'amendement de sol et de produits sanitaires);

Les pesticides de classes 1 à 3A et les semences enrobées de pesticides.

Grâce à ce programme de récupération, le secteur agricole poursuivra sa transformation entamée au fil des 20 dernières années afin de réduire son empreinte environnementale et de répondre aux exigences sociales et gouvernementales. Selon la catégorie de produit, le taux minimal de récupération sera de 45 % et de 50 % dès 2025 et augmentera graduellement jusqu'à atteindre 75 % et 80 %.

D'autres programmes de récupération et de valorisation des plastiques agricoles seront mis en œuvre afin de récupérer davantage de produits, dont les produits acéricoles, les paillis, les plastiques pour le recouvrement de tunnels et de serres, les systèmes d'irrigation goutte à goutte, les bâches, les couvertures flottantes, les filets anti-insectes et anti-oiseaux, les couvertures pour fosses à lisier ainsi que les tapis d'irrigation et de sol.

Rappelons que la REP est un principe selon lequel les entreprises qui mettent sur le marché des produits au Québec sont responsables de ceux-ci de leur conception jusqu'à leur gestion en fin de vie.

Citations :

« Responsabiliser les producteurs en ce qui concerne la gestion en fin de vie des produits qu'ils mettent en marché engendre la création d'une filière de récupération innovante et structurée. Je suis convaincue que la connaissance fine et l'expertise acquise par AgriRÉCUP seront des atouts pour l'ensemble du secteur agricole au Québec. »

Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« L'obtention du statut d'organisme de gestion reconnu (OGR) pour certaines catégories de plastique agricole réjouit notre organisation. La mobilisation de l'ensemble des intervenants, des premiers fournisseurs et de leurs associations, ainsi que celle des acteurs du monde municipal, contribuent à la mise en place des nouveaux programmes de récupération et de valorisation. Surtout, au cœur de l'agriculture durable, signalons l'apport des agriculteurs. Le tri, la préparation et le dépôt des matériaux recyclables aux endroits désignés concrétisent leur engagement envers un environnement sans déchet de plastique. Forte de son statut d'OGR, AgriRÉCUP collaborera avec RECYC-QUÉBEC et tous les intervenants afin d'atteindre l'objectif de zéro déchet de plastique agricole. »

Christine Lajeunesse, Directrice pour l'est du Canada chez AgriRÉCUP

Documents pertinents :

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Renseignements: Source : RECYC-QUÉBEC, Relations médias, [email protected], Tél. : 514 351-7838; Information : Margot Beverley, Directrice des communications, AgriRÉCUP, [email protected]