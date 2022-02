Plastic.Medusa - Une œuvre d'art créée à partir de déchets

Près de 2000 débris polluants et déchets de plastiques, répertoriés par l'artiste selon leur singularité et leur provenance, se retrouvent dans les tentacules de cette majestueuse méduse suspendue au Pavillon des eaux douces et salées à l'Aquarium du Québec.

Les débris ont été récoltés lors de corvées de nettoyage le long des berges et dans le fleuve Saint-Laurent, ainsi que dans les lacs, rivières et archipels de plusieurs régions du Québec. C'est l'organisme Waterlution qui est maître d'œuvre du projet, aidé par de nombreux partenaires, dont Organisation Bleue.

Avec son œuvre inspirée de la méduse à crinière de lion, l'artiste Alex Côté met en lumière la dualité entre l'illusion de la beauté plastique et la pollution. L'œuvre témoigne d'une présence du plastique suffocante et de rebuts d'origine humaine dont on réalise l'absurdité et la quantité alarmante.

Sensibiliser les jeunes

Lancé en 2021, le projet À la rencontre du Fleuve a pour mission de sensibiliser les jeunes du primaire et du secondaire à la protection du fleuve Saint-Laurent, de l'océan Atlantique et des Grands Lacs et des enjeux écologiques qui les menacent.

Depuis septembre, des ateliers multidisciplinaires sont offerts gratuitement aux écoles participantes. Des apprentissages plus théoriques sont combinés à une approche créative.

Pour souligner l'inauguration de cette œuvre plus grande que nature, l'artiste Alex Côté sera sur place à l'Aquarium du Québec, le mercredi 2 mars.

Petits et grands pourront aussi participer à des ateliers créatifs en lien avec l'œuvre les 5 et 6 mars à l'Aquarium.

