Lors de son annonce le vendredi 4 juin, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont fait le point et ont donné un aperçu des prochaines étapes du plan, qui devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 12 mégatonnes par an d'ici 2050, ainsi que créer jusqu'à 4 300 emplois.

« Pour lutter contre les changements climatiques, il est essentiel que nous fassions tous notre part pour réduire nos émissions de dioxyde de carbone dans notre atmosphère. Mais il y a aussi une façon simple de sortir des tonnes de gaz à effet de serre de l'atmosphère - en plantant des arbres. Je suis fière de participer sur le plan de notre gouvernement visant à planter 2,5 milliards d'arbres partout au Canada, ce qui nous aide sur la voie d'un monde neutre en carbone et crée des emplois verts. Et où mieux célébrer cet engagement que dans l'un des joyaux spectaculaires de notre région, le parc national Fundy. »

- Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Riverview-Dieppe

