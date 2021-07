Aujourd'hui, François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie ainsi que Geneviève Caron, directrice de l'unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec à Parcs Canada, ont annoncé que près d'un millier d'arbres seront plantés dans le parc national de la Mauricie et dans certains lieux historiques nationaux de l'ouest du Québec cette année. Cette plantation permettra notamment de restaurer le pin blanc et d'améliorer les aires diurnes pour le bénéfice des visiteurs.